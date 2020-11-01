美國大選2020｜特朗普治下美股狂飆　今屆輸贏都不及這結果衝擊大

自特朗普在2016年美國總統大選中獲勝以來的四年，對美國股市來說是一段不同於以往的時期。先是所謂的「特朗普行情」，然後是國際緊張形勢的抬頭，再然後是一場嚴重的流行病。但以表現計，這四年，美股投資者應該「收貨」。

2016年11月8日，在特朗普意外獲勝的幾個小時之後，投資者預計他上臺以後將會大規模減稅和放鬆金融監管，從而拉開了美股上漲的序幕，標普500指數在一個月內飆升了5%。

在隨後的國際形勢緊張和特朗普遭到彈劾的時期，美國股市繼續走高；而即使是在新冠肺炎（COVID-19）疫情導致深度滑坡並持續削弱全球經濟之後，美股依舊再創歷史新高。

據統計，特朗普過去4年發布了150多次關於股市的推文。（Reuters）

科技板塊4年飆升逾150%

這位共和黨總統聲稱自己是美國股市上漲的最大功臣：據統計，自當選以來，他發佈了150多次關於股市的推文，經常是在股市攀升的時候。

儘管最近以來市場波動不定，但在特朗普任期內，整體來看美股還是實現了強勁的上漲。自2016年11月大選以來，標普500指數累計上漲了50%以上，超過上一任總統、民主黨人奧巴馬（Barrack Obama）在2008年首次當選之後四年的漲幅。

自2016年11月8日以來，科技板塊飆升了150%以上，是同期表現最強勁的一個板塊，而特朗普倡導的能源板塊的價值已經縮水一半以上。在奧巴馬2008年獲勝後的四年時間裏，消費者可自由支配板塊領漲，期內漲幅為103%，而金融股則下跌了2%。

另外，自特朗普2016年當選以來，標普500指數的表現高於20世紀80年代以來歷任總統的平均水準。

自2016年11月8日以來，科技板塊飆升了150%以上。﹙資料圖片﹚

分析︰有結果好過「無結果」

對於那些尋求未來更強勁收益的投資者來說，特朗普贏得連任可能會是一個有利的結果。據金融服務公司LPL Financial提供的數據顯示，投資者傾向於青睞他們已經熟悉的在任總統所將帶來的確定性。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑則稱，「大選有結果就是好結果，最怕是無結果」，他解釋不論是現任總統特朗普連任，抑或是民主黨總統候選人拜登當選，投資者喜歡與否，情緒反應都是兩、三天便冷靜下來，然後焦點便落在政策方針去選股，但如果兩人就投票結果出現爭議，是投資者最不願見到的，「無結果的話，如此大的不明朗因素維持下去，對市場的衝擊最大！」

他以2000年小布殊對戈爾的一屆總統大選，雙方因點票問題「打到」上最高法院，由此至戈爾最終承認落敗，期間標指下跌了約12%，「以特朗普性格，假設佢輸咗，也不會輕言落敗，一路拖住市場氣氛，將會有好大影響」。