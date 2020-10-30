美國三季度GDP大幅反彈33.1%　經濟學家憂勢態難持續

美國商務部10月29日發佈數據稱，2020年三季度美國國內生產總值（GDP）按月折年率增長33.1%，創下自1947年美國政府開始跟蹤該數據以來的最大漲幅。市場快評稱，美國經濟復甦還不完全，陰雲仍在。

美國最新的GDP數據反映出，自3月新冠肺炎（COVID-19）疫情恐慌以及政府居家令導致經濟停滯後，全美各地的經濟活動有所回升。但據中國媒體介面新聞報道，經濟學家也警吿稱，增長數據雖然吸引眼球，但並未體現出復甦步伐已明顯放緩，以及美國經濟依然面臨著新冠肺炎感染病例激增、政府未能出台新刺激措施等嚴峻挑戰。

疫情再次反彈的態勢將制約美國經濟復甦的力度。（AP）

經濟政策研究所（Economic Policy Institute）研究部主任比文斯（Josh Bivens）指出，二季度GDP的巨大萎縮，意味著三季度的經濟增長是建立在GDP規模大幅縮小的基礎上的。

投資研究公司TS Lombard首席美國經濟學家布利茲（Steve Blitz）則表示，四季度美國經濟不但不可能再增長30%，而且還將下跌許多。「由於經濟活動依然受到疫情蔓延的影響，因此潛在GDP被限制在了一個較低的水準，」他說道。

此外，美聯儲（ Fed）預計，美國2020年GDP將下降3.7%，為至少二戰以來的最大年度降幅。美聯儲還預計，2021年美國經濟將擴張4%。