數碼港任景信：疫下企業加快科技轉型　第三季創投市場氣氛回暖

新冠肺炎疫情重挫本港經濟，加上中美關係持續緊張，初創企業的經營環境值得憂慮。數碼港行政總裁任景信認為疫情令香港經濟更具挑戰性，國際形勢更是影響投資環境，但目前其實是危機並存，皆因疫情加快了企業科技轉型步伐。他引述市場調查機構IDC的研究指，預期2020年全球數碼轉型支出升至超過1.3萬億元（美元‧下同），當中人工智能、雲計算、教育科技、健康科技及金融科技等行業受惠較大，而今年第3季全球創投市場氣氛已開始回暖，投資額達732億元，風險投資數量為4,861宗。

對於中美摩擦升溫，任景信覺得在初創層面，投資者主要重視投資回報，未來環球商業活動主要由亞洲及中國帶動，加上大灣區發展擁有龐大機遇，香港作為大灣區經濟中心，吸引不少海外人才留港工作，法制完善，可以幫助中國企業「走出去」，外資企業將會以香港作為進入中國市場的跳板，相信這將有利本港初創市場發展。

周駱美琪認為，初創投資者著重公司自身帶來的價值，國際地緣政治因素影響不太大。（視像會議截圖）

阿里巴巴香港創業者基金執行董事、數碼港投資者網絡策劃小組主席周駱美琪說，投資者主要關注初創企業提供的服務、產品價值及市場潛力。疫情使環球經濟轉差，初創企業經營得較為困難，投資者除了會將資源集中放在已投資的項目，協助這些企業渡過難關外，也會繼續尋找新項目，「只要是好項目，一定可以吸引到投資者」。

另外，數碼港將在11月3至4日以虛擬互動形式舉辦「數碼港創業投資論壇」，論壇將雲集50多個國際創投專家，透過一系列主題演講和討論環節，探索創投新機遇。