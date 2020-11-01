滙豐：配合貿易聯動平台與客戶系統連接　完成首宗數碼貿易融資

滙豐表示，配合客戶的企業資源管理（Enterprise Resource Planning，ERP）系統與「貿易聯動」平台連接，已完成首宗點對點的數碼貿易融資交易。該宗交易的客戶為香港服裝供應鏈管理服務供應商「恒智供應鏈管理有限公司」。

貿易融資全面數碼化

該行表示，在雙方配合下，客戶只需在其已連接至「貿易聯動」平台的公司ERP系統上，進行幾個簡單步驟，即可一站式申請貿易融資。客戶毋須在多個系統提交申請或提供貸款文件，整個貿易融資的過程全面數碼化。客戶也可以直接在本身的ERP系統上載貿易文件、傳送發票資料至「貿易聯動」，從而簡化數據提交和文件處理的程序。

「貿易聯動」為一個建基於區塊鏈的貿易融資平台，由香港貿易融資平台有限公司營運，利用先進的分布式賬本技術（Distributed Ledger Technology）以提高貿易效率。去年平台進行概念驗證，以連繫企業客戶的採購系統，把傳統上以人手工序和紙張為主的貿易融資程序進一步數碼化。

95%亞洲企業認同科技提升工作

滙豐香港工商金融主管趙民忠表示，滙豐報告顯示，95%受訪的亞洲企業認同在提升或改善工作流程的過程中，科技擔當着重要角色，該行會繼續全面配合貿易聯動平台的提升，讓客戶在複雜的市場環境中更具競爭力。

滙豐指，該行致力促進貿易融資服務數碼化、推動全球區塊鏈技術應用的層面，最近滙豐中國與交通銀行 （3328）通過中國貿易金融跨行交易區塊鏈平台，成功完成一宗福費廷（Forfaiting）跨行交易，為外資銀行通過該平台完成的首宗同類交易。此外，滙豐亦執行了首宗中國和紐西蘭企業在Wave區塊鏈平台上進行的貿易交易。