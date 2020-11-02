美國大選2020｜美股周跌幅超6%　大選揭曉前市場在擔心什麼？

隨著美股市場季報密集出爐，總統大選結果臨近，再疊加海外新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，近期美股頻頻出現「跳水」。

10月30日，美股三大指數同時大跌，納指盤中跌超3%，科技股重挫，推特（Twitter）暴跌21.13%，蘋果、特斯拉、亞馬遜、臉書（Facebook）等跌幅超過5%。

據統計，蘋果、微軟、亞馬遜、阿裡巴巴、Facebook、台積電、特斯拉這7只美股科技股，10月30日一天蒸發3,137億美元。

市場對未來美股走勢觀點分化。（路透社）

美股一周挫逾半成

10月以來，歐美第二波疫情形勢日趨嚴峻，歐洲多個國家的單日新增確診病例數量急速上升，法國、德國也在近期宣佈新的封鎖措施。數據顯示，美國最新7日平均單日新增新冠確診病例超過7萬人，創下疫情暴發以來這一數字新高。

投資者對經濟復甦的積極情緒遭到打擊。在美國市場，道指和標普500指數上週（10月26日至30日）分別累計下跌6.5%和5.6%，納指周跌5.5%，三大股指均創三月份以來的最大單週跌幅。

David Einhorn十大理由 科技股處泡沫中

美國對沖基金綠光資本掌門人David Einhorn在三季度致客戶信中表示，美股已在9月2日見頂，因為主導市場的科技股正處於「巨大的」泡沫中。他列出了首次公開募股（IPO）狂熱、市場過度集中、估值過高以及投機工具交易量劇增等十大理由。

而瑞銀財富管理則指出，美股中期料將保持上行，標普500指數2021年6月前有望較當前點位上漲13%。該機構強調，相信全球風險資產當前更多隻是「短暫震盪」，中期料將保持上行。儘管歐洲、北美多國陸續收緊抗疫措施，引起經濟增長放慢的憂慮，但新一波限制帶來的影響比上半年少。

美大選結果 左右投資者情

疫情之外，美國總統大選結果也是近期市場的焦點。隨着選舉結果揭曉日期的臨近，美股的波動或將加劇。景順首席全球市場策略師Kristina Hooper表示，儘管全國民意調查結果表明拜登（Joe Biden）在選舉中有穩定及明顯的領先優勢，但根據各州的民意調查結果卻顯示一個更為旗鼓相當的選舉。

而總統大選結果也直接影響美國未來政策變化，特別是目前備受期待的新一輪刺激政策。疫情暴發以來，美國國會先後通過了四輪經濟刺激方案，撥款接近3萬億美元，但包括失業保險在內的多項援助已到期。業內認為，若不能出台新的刺激政策，美國四季度經濟或面臨艱鉅挑戰。

LPL金融首席市場策略師Ryan Detrick分析稱：「若標普500指數在選前3個月上漲，執政黨贏；反之，在野黨勝。」他給出的數據顯示，自1928年以來的23次選舉中，標普500指數成功「預測」出20位勝選者，準確率高達87%。

2020年10月，道指累計跌幅4.6%，標普500指數和納指累計跌幅2.8%和2.3%。截至10月30日，標普500指數收報3269.96點，三個月累計走勢由漲轉跌，微跌0.04%。距離美國總統大選尚餘1個交易日，市場將給出答案。