人民幣中間價上調182點　專家：維持6.7或成常態

據中國外匯交易中心數據（CFETS )顯示，人民幣兌美元中間價報6.7050，上調182點。專家指出，在內外部因素共同作用下，未來人民幣匯率有望在合理均衡水平上繼續保持雙向波動和基本穩定。

人民幣在前一交易日中間價報6.7232，在岸人民幣收盤價報6.7002，夜盤收報6.6932。自6月以來，人民幣匯率持續走強，離岸人民幣兌美元匯率反彈幅度曾高達5700點。而在10月29日，人民幣匯率出現「5連貶」。

專家預計人民幣兑美元匯率短期波動性將增大。（新華社）

10月27日，中國外匯交易中心發佈消息稱，近期部分人民幣兌美元中間價報價行基於自身對經濟基本面和市場情況的判斷，陸續主動將人民幣兌美元中間價報價模型中的「逆周期因子」淡出使用。

中國新聞網引述中國外匯投資研究院院長、首席經濟學家譚雅玲指出，「淡出」並不意味著會放棄這個措施，因為逆周期因子對中國市場的穩定性、靈活性、有效性是非常有幫助的。

譚雅玲預料，人民幣兌美元匯率維持6.7或將成為常態，但人民幣或將繼續圍繞雙邊波動的基本邏輯，修復性過度升值為主的技術調節是側重，迴歸至7元水平也仍有可能。

中國國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英指出，未來，國內經濟基本面相對優勢會繼續發揮穩定外匯市場的基礎性作用，但是考慮到外部因素的不確定性和不穩定性，人民幣匯率仍然會圍繞合理均衡水平上下波動。