料航空業於2021年難達收支平衡　IATA：裁員減薪或再現

國際航空運輸協會（IATA）近日發表研究文章指出，近期航空業目標是實現現金收支平衡。儘管航空企業成功減少日常現金消耗，要實現收支平衡並非易事。

該會指出，新一波的肺炎疫情抑制旅行需求，航空公司有很大一部分的成本是不可避免，因此限制了成本調整的空間。該會又假設將人工成本降低至歷史最低水平作分析，以探討2021年航空業能實現現金收支平衡的可能性。

但分析發現，在收入方面，預計旅行需求將從2020年的低點逐漸恢復，即使使用疫苗，該會對旅業復甦的程度保持謹慎，並且預期行業收益率會維持低企，尤其付費商務旅行維持低迷。結果將令每單位收入持續受壓，料從2020年的7.4美仙降至2021年的6.98美仙。

在這假設下，要實現收支平衡，航空企業將需在2021年將每單位成本再降30%，即從2020年的10.46美仙降至2021年的6.98美仙。

該會又對能夠實現收支平衡提出3個假設。當中包括燃料成本將緩慢上升，並將導致單位成本的小幅增長；每單位勞動力成本將降至過去五年的最低水平，即比2020年第二季度降低52%；對於其他成本項目，例如維修，基礎設施等，價格屬恒常項目，即使產能有改善，能帶動每單位成本下降的幅度有限。

盡管在這些的假設，每單位成本與每單位收入預測尚有12%的差距。事實上，使每單位的勞動成本下降52%並非易事，嚴重的更有可能需要再裁員和減薪。加上，機場和空中導航服務供應商（ANSP）費用等成本存在上行風險。所以結論是，行業假設能在2021年實現現金收支平衡並不合理。