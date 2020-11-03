「商品大王」羅杰斯︰我一生中最可怕的經濟危機將至

傳奇投資人喬治·索羅斯（George Soros）的量子基金(Quantum Fund)的聯合創始人、78歲的羅杰斯（Jim Rogers）在某財經博客的線上直播當中表示，來自各國央行的大量資金人為地維持著世界各地的市場，而這最終將會導致災難。債務問題的歸宿，要麼就是大規模違約，要麼就是債務相應的貨幣被摧毀。

綜合媒體11月3日報道，羅杰斯指出，新冠肺炎（COVID-19）疫情危機與過去最大的差異就在於，以前各國政府從未像現在這樣規模的去支出，去印鈔，去舉債。雖然短期來看，這些都是金融市場的利好消息，但是長期而言，債務堆積如山，是不可能有一個好的未來的。

2015年8月26日，羅杰斯在「2015中國經濟發展新機遇暨新華網思客會對話羅杰斯峰會活動」上演講。（新華社）

羅杰斯也強調說，雖然疫情的爆發造成了幾十年來最深重的危機，但是各國政治家們實際上是「反應過度」了，而這隻能讓局面進一步惡化。

羅杰斯說，「這或許是我一生當中所見最嚴重的危機，因為一切都崩潰了，在我看來，政治家、媒體，乃至於所有人都是反應過度了」。他稱最終的清算必然是非常可怕的。

羅杰斯指出，一個重要的解決方案就在於貴金屬和其他大宗商品。從總體指數的視角看去，大宗商品與股市大盤相比，正處在半個多世紀以來最廉價的位置。

上週（11月26日至30日），道瓊斯工業平均指數連續五天收低，累計跌幅達到了6.5%，標普500指數下跌5.6%，以科技股為主的納斯達克綜合指數下跌5.5%。

不過，本周伊始，美國股市11月2日呈現出上漲走勢，道瓊斯工業平均指數漲超300點，標普500指數漲近1%，納斯達克綜合指數也小幅上漲。