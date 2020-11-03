可口可樂與蒙牛攜手合作　合資成立公司名為「可牛了」

美國可口可樂公司和中國乳業企業蒙牛成立了合資公司，取名「可牛了」。可口可樂此前在中國並未涉足乳製品行業。

據綜合媒體報道，可口可樂與蒙牛攜手出資設立的「可牛了乳製品有限公司」，已完成工商註冊登記手續，並取得了營業執照。

天眼查顯示，「可牛了」註冊資本6,885.94萬美元，董事長為VENKATA VAMSI MOHAN THATI，是可口可樂大中華區運營事業部總裁，總經理羅彥則是分管蒙牛鮮奶事業部的蒙牛集團副總裁。

可口可樂截至目前為止其佈局還未在中國內地涉及低溫奶產品。

蒙牛與可口可樂聯姻成功的背後，可能是中糧集團牽線搭橋。（路透社）

消息人士透露，新設立的合資企業將依託雙方在乳製品生產和管道方面的優勢，成立一個全新的低溫奶品牌。

除了可口可樂與蒙牛有著互補性之外，從更深一層看，可口可樂之所以選擇蒙牛，還可能基於雙方背後共同的紐帶——中糧集團。

中國媒體每日經濟新聞報道，中國改革初期，可口可樂是在中糧集團的相助下回到了內地市場，雙方在北京建成內地第一家可口可樂瓶裝廠。

2000年，雙方再次深入合作，在香港成立了由中資控股的可口可樂飲料公司，中糧可口可樂是中國區唯一一家中方控股的可口可樂裝瓶集團。同時，中糧在完成對於蒙牛公司20%股份的收購後，如今也已經成為了蒙牛乳業的第一大股東。