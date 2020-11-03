2020胡潤慈善榜：馬雲未上榜　馬化騰排名15　許家印成中國首善

胡潤研究院發佈《2020胡潤慈善榜》。是次報告計2019年4月1日至2020年4月30日期間的現金捐贈、和現金相關的捐贈、有法律效力的承諾捐贈都統計在內。若以企業名義捐贈，企業捐贈額乘以企業家所持股份比例後計入企業家個人捐贈。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，今年的慈善主題是扶貧和抗疫。由於新冠肺炎疫情，醫療方面捐贈人數今年明顯上升。

當首位的是中國恒大集團的創辦人許家印，過去一年慈善公益捐款共28億元（人民幣‧下同），主要捐贈包括，向貴州省扶貧基金會畢節扶貧捐贈10億元，截至今年4月底已累計捐贈75億元，計劃共捐贈110億元；在廣東省扶貧濟困日捐贈7.5億元；向河南周口市捐贈3.8億元；向陝西省捐贈2億元；向清華大學、中國科學院、中山大學分別捐贈3億元、1.98億元、1億元，支持教育、科研和醫療事業。新冠肺炎疫情發生以來，已累計為抗擊新冠肺炎疫情捐贈超12億元，包括聯合哈佛大學、鍾南山團隊開展新冠病毒（SARS-CoV-2）科研攻關等，目前已捐贈到位6億元等。連續16年榮登胡潤慈善榜。許家印以2,350億元財富位列《2020衡昌燒坊·胡潤百富榜》第5名。

排名第二是愛爾眼科董事長陳邦，過去一年共捐贈27億元，首次榮登胡潤慈善榜。珠江投資的實際控制人朱孟依以12億捐贈額排名第三。

馬雲是中國企業界的風雲人物，其一舉一動都很受關注。（視覺中國）

伴隨螞蟻集團（6688）上市，其實際控制人馬雲，承諾將捐贈其所持有的6.1億股螞蟻股份用於慈善，目前還未實行。另外在新冠肺炎疫情爆發後，馬雲公益基金會捐贈1億元，阿里巴巴（9988）捐贈10億元用於支持抗疫。由於胡潤研究院在統計捐贈額時，將企業捐贈額乘以企業家所持股份比例後計入企業家個人捐贈，而馬雲在阿里巴巴佔股不到6%，因而最終沒有達到2億元的上榜門檻。

此外，騰訊49歲的馬化騰過去一年共捐贈2.3億元，位列第15。主要捐贈包括以集團名義共設立了22億元的戰疫基金，去年全年向騰訊公益慈善基金會捐款8.5億元，用於教育、醫療、扶貧、環保等。連續七年榮登胡潤慈善榜。馬化騰以財富3900億元位列《2020衡昌燒坊·胡潤百富榜》第2名。

胡潤表示稱，在榜單外，還有一些企業在這次疫情中捐贈特別多，如萬科企業股中心宣布捐贈價值50多億元的萬科股票，共建清華大學萬科公共衛生與健康學院，因為王石個人股份較少，故他沒有上榜。