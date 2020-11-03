金管局制定兩年計劃　促進銀行採用合規科技應用

因新冠肺炎影響而實施的防疫措施，加快了各行各業包括零售消費、教育、銀行服務等於網上進行的步伐。目前，銀行業不斷演變的經營模式，以及善用金融科技吸引大眾。金管局表示，監管機構為應對有關演變而採取合適監管措施，促使銀行研究如何利用科技加強風險管理及合規。

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因此，金管局宣佈制定兩年計劃，促進香港銀行業採用合規科技計劃，以下是金管局提出的16項建議制定，該等建議可分為5個核心範疇：

一、制定實務指引及舉辦特定活動以加強對合規科技的認知；二、推動本地及環球合規科技界加強創新，並幫助它們接入行業基建設施；三、保持溝通與合作，加強監管機構與合規科技生態圈的聯繫；四、制定合規科技培訓及技能架構，加強培育人才；五、與業界保持聯繫，跟進計劃落實進度，以推動業界持續採用合規科技。

為落實建議，金管局在未來兩年將推出一連串活動和措施，包括：舉辦一項大型活動，加強銀行業對合規科技潛力的認知；推出「合規科技採用指數」；籌辦「環球合規科技挑戰賽」，以激勵創新；發布「合規科技採用實務指引」系列；成立「合規科技資訊平台」，鼓勵資訊共享；及設立合規科技技能架構，以加強培育人才。

金管局副總裁阮國恒表示，金管局自2017年公佈7項「智慧銀行」措施後一直推動業界採用金融科技，其後金融科技長足發展。鑑於合規科技在革新風險管理與合規方面舉足輕重，金管局現正以同樣的力度推動合規科技。銀行業應把握合規科技的好處，金管局的兩年計劃將有助建立一個蓬勃的生態圈，將香港打造成合規科技樞紐。