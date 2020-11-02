中小企感銀行收緊貸款　比例由5%增至18%　申請新貸款「較困難」

金管局今日公布2020年第三季「中小企貸款狀況調查」，結果顯示認為銀行於今年第三季對其貸款的取態有所「收緊」的獲批貸款的受訪者，由上季的5%，大幅升至今季的18%。

在已獲批貸款的受訪者中，有82%表示，銀行在今年第三季就已批出貸款的取態「放寬」或「沒有分別」，低於前一季的95%。至於有18%受訪者表示，銀行對其貸款的取態有所「收緊」，高於前一季的5%。

金管局稱，受訪者表示銀行對其貸款的取態，並不直接反映銀行對中小企的貸款投放。（資料圖片）

金管局稱，是次調查中，貸款收緊的含義包括各種可能，例如降低備用信貸額和貸款額、信貸利率上升、增加抵押品要求、或縮短貸款年期等。因此，受訪者表示銀行對其貸款的取態，並不直接反映銀行對中小企的貸款投放。

另外，中小企對銀行貸款批核取態的觀感，撇除回答「沒意見／不知道」的受訪者，有59%認為銀行貸款批核的取態與6個月前相比「沒有分別」或「較容易」，按季下跌5個百分點。而41%受訪者則認為，銀行的有關取態「較困難」，按季增加5個分點。

金管局解釋指，「較困難」百分比上升，主要反映季內未曾向銀行申請或查詢新貸款的中小企的觀感，而其餘曾向銀行申請或查詢新貸款的受訪者當中，認為「較困難」的百分比則相對穩定。因此，貸款較困難的觀感並不一定反映中小企在借貸上遇到實質困難，而是可以受如媒體、新聞報道、生意經營狀況及親友的意見等所影響。