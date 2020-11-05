阿里巴巴業績前瞻｜料上季多賺17%　關注管理層評螞蟻及雙11預測

阿里巴巴（9988）今公布季度業績，市場料阿里非通用會計準則（Non-GAAP）淨利潤增長17%至384億元（人民幣．下同）；收入增長29%至1,537億元。專家同看好阿里第二財季業績不會太差，關注管理層會否談及螞蟻集團未來方向，以及「雙11」電商表現預期。

大行料季績受電商淡季影響

阿里今日將公布截至9月底止2021財年第二季度業績，花旗料，阿里在「618」與「雙11」之間的第二財季業績，將受季節性因素影響，又指阿里提早準備「雙11」及持續對使用者參與和吸引商戶進行投資，短期利潤率將受壓。

但瑞信認為，阿里第二財季的季節性影響將較市場預期為小，受惠線下商戶進場要求減低，及互動功能增加用戶參與。中金指，疫情後電商化加速、商店入駐門檻下降及評價機制優化，均利好平台毛交易總額，季節性放緩將由線下服務持續擴張所抵銷。

大行料阿里提早準備「雙11」，或令公司短期利潤率承壓。（資料圖片）

黃偉豪：關注螞蟻動向及「雙11」預期

中薇證券研究部董事黃偉豪指，大型科網企業第3季業績比預期理想，料阿里收入和純利有機會勝市場預期，市場焦點或落在管理層對螞蟻集團未來方向有何說法，以及「雙11」表現預期。

黃偉豪指，阿里於電商市場競爭一直激烈，惟阿里優勢在規模效應，即使整體盈利增速減慢，只要用戶、GMV增速未有急劇放緩，市場亦不會太擔心。他又說，阿里於投資者大會上宣布，阿里雲在2021財年將扭虧為盈，市場已有所預期，認為現時30倍市盈率估值未算吸引，無貨者可留待業績後部署，有貨則繼續持有。

郭思治：短線操作宜272元止蝕

香港股票分析師協會副主席郭思治亦指，阿里業務比較穩定，料業績不會太差，加上憧憬第4季「雙11」活動，料業績後股價刺激不會太大，呈「有波幅無升幅」格局。

他說，阿里下跌只因螞蟻集團上市失敗，惟阿里港股周三跌幅比預期少，由於螞蟻上市為阿里近期向上的主要催化劑，業績表現及阿里雲都難引起「浪花」，若短線操作則宜以272元（周三低位）作止蝕位。