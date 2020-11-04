螞蟻暫緩上市表歉意　阿里巴巴瀉近一成　市值一夜蒸發813億美元

阿里巴巴﹙9988﹚旗下螞蟻集團﹙6688﹚暫緩在中國內地和中國香港兩地上市，阿里美股11月3日受重創，一度跌近一成。此前一天，螞蟻集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總裁胡曉明被中國多個金融部門進行了監管約談。

阿里巴巴11月3日早盤股價一度暴跌近10%，市值蒸發逾813億美元，截至收盤，阿里巴巴跌幅收窄至8.13%，報285.57美元。此前上海證券交易所和香港聯合交易所公吿稱，暫緩螞蟻科技集團股份有限公司上市。

馬雲被約談後，螞蟻集團滬港上市被叫停。圖為2019年9月10日，馬雲在年會上宣布卸任阿里巴巴集團董事局主席（視覺中國）

與此同時，阿里巴巴發行的美元債券全線下跌，2057年到期的債券跌近0.06美元， 為3月以來最大跌幅。

11月3日晚，上交所發佈關於暫緩螞蟻集團科創板上市的決定。隨後，港交所公吿稱，螞蟻科技集團H股於香港聯合交易所有限公司主版上市亦將暫緩。

阿里巴巴擁有螞蟻集團約三分之一的股份，螞蟻集團原計劃於11月5日在中國香港和上海上市。

此前一天，據中國證監會消息，中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會、國家外匯管理局對馬雲、井賢棟、胡曉明進行了監管約談。

當晚，螞蟻集團方面回應稱，會深入落實約談意見，繼續沿著「穩妥創新、擁抱監管、服務實體、開放共贏」的十六字指導方針，繼續提升普惠服務能力，助力經濟和民生髮展。

螞蟻集團還在其官方微信發佈文章《致投資者》，其中提到：「螞蟻集團於今日接到上海證券交易所通知，暫緩在上海證券交易所A股上市計劃。受此影響，螞蟻決定於香港聯交所H股同步上市的計劃也將暫緩。對由此給投資者帶來的麻煩，螞蟻集團深表歉意。我們將按照兩地交易所的相關規則，妥善處理好後續工作。」