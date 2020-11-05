貝索斯再賣亞馬遜股票　四年已套現超165億美元

最新監管文件顯示，亞馬遜創始人貝索斯（Jeff Bezos）11月2日賣出15.6352萬股亞馬遜股票，平均售價為每股2,970.79美元，其對亞馬遜的持股比例下降0.3%，至5,430萬股。

據報道，這不是貝索斯2020年第一次出售亞馬遜股票。在2020年1月至8月間，貝索斯出售了總計價值72億美元的亞馬遜股票。

貝索斯迄今總計出售了價值超過165億美元的亞馬遜股份，其中大部分出售發生在過去四年。

貝索斯出售超30億美元亞馬遜股票。（路透社）

貝索斯曾表示，他將每年出售約10億美元的亞馬遜股票，以資助他的太空探索公司藍色起源（Blue Origin）。

儘管美國經濟進入了自大蕭條以來最嚴重的經濟衰退，但亞馬遜創始人的財富2020年卻以驚人的速度增長。自3月中旬以來，亞馬遜的股價一直在飆升，因網絡購物、雲計算等領域在疫情封鎖期間大放異彩。上週，亞馬遜公佈三季度的財報顯示，其營收大漲37%。而其雲計算部門AWS本季度銷售額為116億美元，按年增長29%。

11月4日盤後，亞馬遜股價小幅上漲0.21%。該股4日大漲6%，收於3,241.16美元，高於貝索斯本次出售的平均價格。