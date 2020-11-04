美國大選｜燈神媽咪麵3日過4關燈足全世界？必賺大計同美股有關

【連登／媽咪麵／麵咪媽／燈神】連登討論區著名User「媽咪麵」以「講嗰樣衰嗰樣」，成為網民迷茫時的指路神燈。繼他日前兩度「燈中」螞蟻集團，該股在上交所及港所交分別公布暫緩上市，及表示拜登會當選美國總統後特朗普卻在多個搖擺州分領先，3日內連中三元機會不低（至截稿前大選未有正式結果）。原來對於美國大選，他更曾想到「發達大計」，令網民聯想到美股很大可能發生股災，隨時有機會連過四關！

媽咪麵（網名麵咪媽）燈力無窮，有望在3日內連過四關。（資料圖片）

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媽咪麵在前日（2日）晚上曾經發文，指自己突然「諗到條必賺方法」，更說平時曾經批評過他的人千萬不要點擊帖文閱讀。他的帖文指，美國大選不過是拜登或特朗普當選，「佢哋嘅概念股都升到Boom Boom聲」，所以只要同時買入拜登及特朗普的概念股，無論如何都可以大賺一筆。

網民看到媽咪麵的帖文之後，都認為事態不妙，隨時「燈死晒成個美股」、「你買晒咪會股市大跌」，變相等同股災，又問「兩邊都燈，你想點？」。另外有網民就表示會清倉，甚至買入看空的ETF。

近期多件世界大事發生之際，媽咪麵都曾發揮燈神力量，至今已經創下6大奇蹟，其中最為人津津樂道的就是在買入基金F三星原油期（3175）後油價低見負37.63美元、以4480元熊證救市並以僅8點之差被「打靶」收回、發文表示全倉持有螞蟻後卻遇暫緩上市。

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