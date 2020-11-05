IPO新股｜金科服務（9666）入場4808元　聶Sir料表現較世茂合景佳

又一大型物管來港上市，由內房A股金科（深：000656）分拆的物管業務，金科智慧服務（9666）今起至下周二（5至10日）招股，招股價介乎41.8元至47.6元，每手100股，入場費4,807.97元，預期11月17日主板掛牌。中信証券及華泰國際為聯席保薦人。

公司發售約1.33億股，當中9%公開發售，集資最多63.27億元。集資所得其中約60%尋求戰略收購及投資機會，發展戰略合作以擴大業務和地理覆蓋範圍，約20%將用於進一步發展增值服務，約10%將用於升級數碼化及智能管理系統、餘下10%用作一般營運資金。

再有高瓴身影

集團引入10位基石投資者，合共認購26.7億元，包括泰康人壽、高瓴基金， L.P.及YHG Investment， L.P、雪湖資本、中金啟融基金、UBSAM、MWAL、Aspex Master Fund、WT、3W、China Orient Multi-Strategy Master Fund。

上半年純利增80%

金科智慧服務去年收入23.3億元（人民幣．下同），按年增53%；純利為3.66億元，增長1.26倍。今年上半年收入13.7億元，按年增36%；純利2.94億元，增長80%。截至6月底，公司在管面積1.297億平方米，合同建築面積2.555億平方米。

金科服務財務表現。（招股書截圖）

聶Sir：基石長線看好金科服務

華盛證券分析師聶振邦表示，金科服務招股時間較佳，料表現相對世茂服務（0873）和合景悠活（3913）為好，但不能期望暗盤升幅有三至四成，因目前市況焦點仍在科技股上，建議使用現金認購。

他說，拜登如無意外當選的話，料對中國科技股打壓減少，令投資者信心加強，即使螞蟻煞停上市，大市氣氛近日仍傾向利好，以至內房和物管板塊有回升跡象，料金科服務表現亦應不俗。

聶振邦預料，金科服務參考招股反應，或傾向介乎44至45元中間定價，加上基石投資認購比例較多，顯示對前景有信心，即使上市初期表現遜，股價長遠料向好。