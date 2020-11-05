香港資源﹕無向黃金出借方借入金條　主要股東無參與詐騙計劃

香港警方周三（4日）舉行記者會，宣布拘捕6名涉及與金條租賃的詐騙計劃有關嫌疑詐騙人，並將4名人士列入通緝名單。警方進一步指出，有關詐騙人向受害人訛稱金條租賃由一家香港上市公司擔保。

香港資源（2882）發出公告，指出在去年末及今年初，已收到若干人士（宣稱受害人）的律師函，該等受害人（其中包括），一名獨立第三方（黃金出借方）為公司代理人，且公司為金條租賃的使用者及擔保人（錯誤陳述），且該等宣稱受害人已根據錯誤陳述向黃金出借方出租其金條。

香港資源於公告內堅決否認有關指控，並作澄清﹕公司並非該等宣稱受害人與黃金出借方任何協議的一方，同時從未向黃金出借方租賃或借入金條。自公司向該等宣稱受害人發出答復函以來，並無收到對方任何進一步消息，亦要求黃金出租方作出解釋，但無法與之取得聯繫。

公司指出，為免遭錯誤陳述誤導，在今年4月已向警方報告錯誤陳述相關事宜，亦已就錯誤陳述於公司網站刊發一份澄清公布。公司已與警方商業罪案調查科合作，對詐騙計劃進行調查，現正準備回應商罪科提出的任何請求以協助相關調查。

公司明確指出，無成員公司參與詐騙計劃或與此並無關連，以及向主要股東作出查詢，確認對方並無參與詐騙計劃及與此並無關連，且無警務人員就詐騙計劃與主要股東聯絡﹑未被警方會見﹑拘捕或通緝。