20人墮金條投資騙局失近億元　上市公司主要股東被通緝

詐騙集團訛稱購買實體黃金、租借予本地上市公司可獲高息回報，20名高學歷人士上當，共以9500萬港元購入279公斤金條，最後卻因公司結業無法取回本金及利息而揭發事件。警方調查發現，詐騙集團取得金條後沒有租借給上市公司，反而變賣部份黃金，將資金存入上市公司有關連人士的戶口，警方已凍結被捕人的310萬元存款，並考慮申請充公有關的犯罪得益。行動中，共有3男3女被捕，仍有數名詐騙集團成員被通緝，包括上市公司主要股東。

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警方破獲實體黃金投資騙案，涉款9500萬元，3男3女涉串謀詐騙被捕，年齡介乎26至51歲。案件仍在調查中，有數名詐騙集團成員被通緝，包括上市公司主要股東。

以上市公司擔保作招徠 誘使受害人上當

商業罪案調查科總督察陸振中稱，警方接獲投訴本地公司A借用上市公司的合作關係，宣傳「實物黃金條租賃保值增值計劃」，公司A宣稱只會出售國際認可金條，而購買及租借金條由律師見證，上市公司亦就此計劃作擔保，從而加強受害人對投資的信心。

訛稱購買實體黃金可獲高息回報

在此投資計劃中，公司A會安排受害人以每公斤30萬元購入黃金，經受害人檢視後，公司A會接管有關金條，聲稱會租借予上市公司，保證年利率6.6至7.5厘、每月定期派息，並在租約期滿後取回本金。然而，受害人將金條交予公司A後，沒有獲得保證回報，在租約期滿後亦未能取回本金或金條。

公司A於今年年初結業，受害人無從追討款項才醒覺受騙。商業罪案調查科接手調查後發現，於2018年8月至2019年8月間，共有20人被騙取9500萬港元，共購買279公斤金條。受害人將金條交給公司A保管，相信會出租予上市公司，但實際上公司A在未經受害人同意下，將其中164條金條出售給本地公司C以套取現金，涉款5100萬元，該筆金錢隨即被傳入公司A及上市公司有關聯人士的戶口，而受害人所購買的金條，從未曾出租給上市公司。

單筆最高損失金額為2200萬元

20名受害人年齡介乎32至62歲，1人為本地人，其餘為內地居住人士，他們報稱從事商人、律師及學生等等，全部透過地產、保險或移民經紀接觸公司A的銷售代表，從而認識相關黃金投資計劃。單筆最高損失金額為2200萬元，受害人為內地人；6名被捕人士，分別任職公司A的管理層、銷售代表及公司C協助售出黃金的職員。

行動中，警方涉案公司辦公室，檢獲一批文件，包括受害人買金及租金合約、電腦、手提電話等等與案有關的證物。警方亦凍結被捕人銀行戶口內的310萬港元存款，針對2間總值910萬住宅物業進行財富調查，並考慮申請充公有關的犯罪得益。

葉永林警司提醒市民投資騙局不時推陳出新，以誘騙投資者，詐騙集團利用人的貪念，以標榜高回報低風險的投資產品，游說受害人在短時間內作出投資決定。葉建議，市民進行投資前應先與家人商討，並向相關監管機構查詢有冇相關投資產品，以免蒙受不必要損失。