螞蟻招股退款收回後點投資好？　專家教路﹕博內銀股！｜投資理財

螞蟻集團於周二（3日）宣布暫停其A﹑H股上市計劃，全球投資者感到相當失望。有份入飛者會在周三（4日）及周五（6日），將會陸續收到退回的認購款。若投資者收到有關款項後，想善用該筆款項，在股市上有何選擇？按周四（5日）收市價，在一眾恒生指數﹑國企指數及恒生科技指數成份股中，共有8隻成份股可供選擇，內銀股及科技股分佔3隻及5隻。應該考慮那一類股份為較佳？綜合兩位專家意見，皆認為內銀股屬較佳之選。

4000蚊有乜好選擇？

螞蟻當日以每股80元﹑每手50股招股，計及手續費等，投資者每認購1手，便需要約4040元。因此以大約每手4,000元作門檻，在三大指數中物色投資象。發現能符合此門檻者，分別為中國銀行（3988）﹑農業銀行（1288）﹑中信銀行（0998）﹑恒騰網絡（0136）﹑易鑫集團（2858）﹑鴻騰（6088）﹑貓眼娛樂（1896）及中國鐵塔（0788）。

論近期表現，以內銀股較佳。踏入11月，農業銀行（1288）更是三隻符合門檻的內銀股中表現最佳，短短4個交易日累升6.4%。內地監管機構容許內地銀行降低讓利水平，促使內銀上季業績按季有改善，成為股價上升動力。

不過內銀屬於舊經濟股，會否不合目前投資趨勢？

想收息籲買大型內銀

話雖如此，兩名專家卻一致建議選擇內銀股。信誠證券聯席董事張智威指出，短期而言可以考慮內銀股，一方面與內地監管機構降低向客戶讓利水平，另一方面未來螞蟻要符合新的監管措施有關。

由於螞蟻的小額貸款業務，蠶食銀行業業務，若螞蟻日後需要符合更多監管要求，反而對銀行業有利。加上現時市場人士預期，美國民主黨總統候選人拜登有機會勝出，其對中國較友善態度，相信有助推動中美之間貿易，銀行業亦可以從中獲益。人民幣上揚對內銀股亦屬正面因素，因此在本季內，可以博內銀股。

時富財富管理董事總經理姚浩然亦認為，內銀股較可取，既與讓利水平下降，以及預期螞蟻旗下的微貸業務將面臨的監管環境有關，成為內銀股上升動力。若投資者有意買入內銀股收息，可以留意農行及中行等規模較大者，與其交投較活躍有關。