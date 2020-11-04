螞蟻上市觸礁　盤點四大輸家　唯一贏家原來是銀行！

螞蟻集團 （6688） 上市觸礁，母企阿里巴巴（9988）首當其衝，今日股價延續隔晚美股跌勢，全日瀉近8%，市值蒸發近5,000億元。

貴為史上最大IPO，單是H股已傳凍資1.3萬元，螞蟻突然「散水」，除了震撼市場之外，也製造了不少輸家，除螞蟻與及阿里外，還有投行、輪證發行商及港交所一齊輸，而借出數千億元孖展、賺取微薄利息的銀行意外成為贏家。

螞蟻暫時無法上市，觸發母企阿里市值蒸發近5000億元市值。（資料圖片）

最大輸家：阿里巴巴、螞蟻

螞蟻上市急煞車，母企阿里股東直接損手。阿里挾著螞蟻以高估值上市，帶動市值水漲船高，衝破6萬億元。今次螞蟻上市受阻，破壞了過去半年升浪其中一個主要動力，累阿里股價今日埋單瀉7.5%，市值單日蒸發4,850億元。

最新估計，蟻螞最快也要半年之後才能上市，但有傳當局要求螞蟻須遵守與銀行類似的資本和槓桿監管規定，直接衝擊螞蟻小微貸款業務，影響盈利之餘，恐怕拖累其估值；皆因公司天價估值建基於它是輕資產的金融科技公司。

此外，螞蟻在2015年至2018年三年間，曾進行三輪融資，共籌集約1,500億元人民幣。其中，在2018年C輪融資中，「超人」李嘉誠及前特首董建華家族都有份。有投行人士透露，很多時在Pre-IPO輪會與投資者簽訂條款，保證在一段時間內上市。假如未能在限期前成功上市，或有機會罰息予投資者。雖然螞蟻原始股東可能有息收，但要承受螞蟻估值下跌，也令投資回報打折扣，而且也錯過了一次變現機會。

第二輸家：投行、發行商

阿里大跌是預期之內，另外中金跌勢同樣凌厲，今日大跌近7%。事關，中金、花旗、摩根大通、摩根士丹利為螞蟻集團在香港IPO的聯席保薦人，中金更是唯一一間螞蟻中港兩地上市都有份的保薦人。有投行人士指，假如螞蟻無法上市，投行前期所有包銷上市工作則等於「白做」，因公司未能成功上市，便毋須支付相關佣金。假設螞蟻行使超額配股權後，H股集資額推高至1,537.1億元，以行內慣性佣金1%來計，佣金大約為15.37億元，但早前《金融時報》推斷螞蟻今次上市費用佔IPO規模的1.5%，以此計法佣金高達23億元。

此外，一眾輪證發行商原本已坐定定，發行大量螞蟻相關窩輪等食大茶飯，今次螞蟻首掛原本有51隻Call輪同步上市，較早前上市的京東（9618）、美團（3690）、網易（9999）等為多。現今螞蟻仍未知何時重啟上市，發行商直接「見財化水」。加上，半年後再上市的市況未必同樣熾熱，所推出的窩輪數目或有所調整。

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒表示，中金作為螞蟻中港兩地上市的保薦人，可以算是受直接衝擊。他直言，投行所受影響較港交所更大，故股價亦較港交所跌得多。

隨闔螞蟻暫停上市，料港交所失去今年全球新股集資額王者寶座。（資料圖片）

第三輸家：港交所、香港失落IPO冠軍寶座

港交所失落螞蟻這隻「巨無霸」上市固然傷，原本有望藉著螞蟻上市爭奪全球IPO冠軍寶座，今次首三季紐交所、滬交所及港交所分別有44間、173間及106間公司新上市，但融資額則是1,430億元、1,203億元及850億元。原本計及螞蟻1,500億元集資額，上海與香港有望力挫紐交所坐穩全球IPO冠、亞寶座。螞蟻無望今年上市，儘管未來仍有快手、新東方等中概股赴港上市，但集資規模卻難與螞蟻相提並論，很大機會失落全球IPO冠、亞寶座。

第四輸家：證券行

靠買賣交易佣金及孖展利息維生的證券行，不單賺唔到交易佣金，部份更有機會蝕錢。螞蟻上市凍資1.3萬億元，銀行及證券行紛紛推出孖展吸客認購，利息由0.48厘至3.98厘。以孖展利息中位數2.88厘及5日利息計算，全數投資者以孖展認購，利息達5億元。假設有半數投資者以孖展認購，利息則約2.5億元。今次螞蟻暫緩上市，原本孖展客欲哭無淚，皆因過往經驗，公司無法上市所繳付的手續費都無法退回。但今次不少證券行卻紛紛主動退回所有手續費及孖展利息，更稱所有成本均會自己承擔。有業內人士透露，證券行本身資金不多，都是問銀行借錢，然後借給孖展客賺息差，今次連孖展利息都退回，即是「硬食」向銀行借錢的利息，不單止無錢賺，反而是自掏錢包「做宣傳」。

螞蟻意外暫停上市，向證券行提供數千億元資金的銀行，成唯一贏家。（資料圖片）

唯一贏家：銀行

今次多間銀行都有提供孖展服務予客人，但大部份銀行都未有如證券行般退回利息。暫時只有渣打宣佈豁免收取認購費100元，但利息仍不設退回。就算螞蟻無法上市，銀行所收的認購手續費及利息都已經袋袋平安。