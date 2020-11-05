iBond 2020｜約46萬人認購　總金額389億　料人均可派3手

最低息率保證達兩厘的iBond 2020，今午（5日）2時截止認購申請。政府發言人即晚公布初步認購數字顯示，今次政府發行的第7批iBond，獲約46萬人認購，較2016年發行的第6批iBond少約9%；總認購金額約389.3億港元。以發行上限150萬手iBond計，料人均可獲派3手。

政府發言人指，根據初步的認購數字，今次的認購金額是目標發行額的3.9倍，亦較上次（2016年）的相應金額高73%。由於認購金額超過目標發行額，預計最終發行額將提高至上限150億港元。

金管局早前曾表示，當申請總額多於150億元，而申請數目低於150萬，將安排循環配發債券。金管局將於11月12日正式公布配售結果，11月16日發行、11月17日掛牌買賣。

致富郭家安：少人認購 意料之外

致富證券董事及證券業務主管郭家安表示，本以為有50多萬人認購，現時的初步數據是其意料之外，他透露，接獲認購iBond申請的宗數較2016年批次少約5%，「還以為表現跑輸大市」，但確有不少客戶反映今批iBond保證最低息率2厘的回報不吸引，認購意欲不大。他預料今批iBond首天掛牌應會見103至104元，他笑言自己認購了3手，若價見104元樓上會「即走」，套現所得可抽新股。

滙豐：申購金額約為2016年的兩倍

滙豐表示，市場對新一批iBond的認購反應非常踴躍，經滙豐申請認購iBond的金額約為2016年的兩倍，申請宗數亦超越2016年的水平，以認購金額計算，75%的申請均經由數碼渠道進行。

滙豐表示，經該行申請認購iBond的金額約為2016年的兩倍。（盧翊銘攝／資料圖片）

恒生銀行（0011）亦表示，該行客戶今次認購iBond的反應十分熱烈，客戶的平均認購金額較過往大幅提高，與2016年比較升幅接近一倍；總認購金額方面，今次透過恒生申請iBond的總金額亦超越過往多次的個別總額；另外，明顯地客戶今次傾向透過網上銀行認購。

中銀香港（2388）個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，中銀香港iBond認購反應熱烈，總認購金額創新高，約為2016年的兩倍，突破該行於2012年最高的總認購金額，認購人數亦有所增加。由於該行今年新增手機銀行認購渠道，帶動電子渠道認購佔比顯著上升至超過七成。