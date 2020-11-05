阿里巴巴業績｜張勇：不單獨看零售平台上花唄借唄佔比

阿里巴巴（9988）董事會主席兼首席執行官張勇在業績會議上表示，阿里並沒有單獨看花唄和借唄在零售平台上的佔比，主要看支付的成功率，以及多樣化用戶體驗的保證。

張勇指，支付寶支付過程中，為用戶提供多樣化選擇的權利，包括銀行卡直連、銀行信用卡、餘額寶、花唄等，是讓用戶順暢找到商品，及可以順暢支付。

阿里巴巴今年10月斥280億元增持高鑫零售，張勇指，是希望更好利用高鑫在內地實體店的佈局，利用其供應鏈網絡，與阿里巴巴不同業務產生更好化學反應，亦希望藉此實現高鑫零售大賣場業務全數字化運營的升級，讓這種大商場獲得更多來自社區居民和年輕消費者的訂單。他說，若阿里從頭自建實體店網絡，操作會較困難。

增持高鑫冀產生化學反應

問到自營業務和第三方業務矛盾的問題，他指第三方業務是阿里工作重點，但也看到某些品類通過與零售商合作，可為消費者提供更完整的消費體驗，例如生鮮、蔬菜、食品線上零售採購都是非常大量，物流成本較高，需要全國範圍內高速遞送，那通過第三方商家經營就不現實，需要自營業務與線下合作伙伴，為消費者提供更好的購物體驗。

至於旗下的螞蟻集團於周二宣布暫停其A﹑H股上市計劃。張勇指出，當日螞蟻宣佈接到監管部門通知，由於螞蟻實際控制人，董事長及總經理被監管約談及金融科技監管環境發生變化等重大事項，暫緩在上海證券交易所A股上市。受此影響，螞蟻在香港聯交所H股同步發行上市的計劃也將暫緩。作為螞蟻集團的重要股東，針對近期金融科技監管環境出現的變化，阿里集團將積極評估其對業務的影響並採取合適的措施。