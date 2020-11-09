美匯指數疲弱　較年內高位跌逾一成　恐引發新一輪貶值潮

美元近期接連走低，在市場人士看來，這種勢頭遠未終結，新一輪下滑可能即將開始。

據中國《新浪網》報道，截至目前，美元指數下跌0.14%，報92.19，為兩年新低。從2020年高點算起，美元指數跌幅高達10%。美元走軟也推動黃金、比特幣等資產走高，11月以來，黃金漲幅達到4%，比特幣漲幅則達到12%。

11月7日，美國媒體宣布拜登（Joe Biden）當選下屆總統，支持者駕車巡遊慶祝。（美聯社）

對於當前這一情況，法國興業銀行策略師Kit Juckes稱，近期曲折的美國大選擾動全球市場。他指出，目前投資者普遍預期共和黨繼續控制參議院，民主黨掌控眾議院，在這種跛腳政府格局下，民主黨此前提議超大規模財政刺激計劃，依然難以順利通過，將提議的刺激計劃下調則幾乎成為必然選擇。

而如果新一輪財政刺激無法滿足美國提振經濟所需，或者因為談判僵局遲遲難以推出，那麼提振美國經濟的壓力將會更多的壓在美聯儲（Fed）身上，這無疑是美元將面臨的最直接壓力。

不過值得注意的是，美元貶值也意味着其他主要貨幣相對美元的升值，這也可能導致歐洲央行、日本央行等採取應對措施，畢竟2020年以來歐元對美元已經升值6%，日圓