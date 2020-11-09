友邦第3季新業務價值7.06億美元　按季增22%

友邦（1299）公布截至今年9月底止第三季新業務指標，按固定匯率計算，期內新業務價值按年下跌28%至7.06億元（美元‧下同），按季增幅為22%；期內新業務價值利潤為51.6%，按年下跌15.6個百分點，及按季則上升0.2個百分點。

公司首席執行官兼總裁李源祥指出，新業務價值按季上升，而新業務價值利潤率與第二季相若，與季度銷售動力提升，承保開支超支減少，並抵銷了經濟假設變動及地區業務組合轉變所導致的跌幅；又指出新入職保險代理人數按年增長逾20%。

年化新保費為13.59億元，按年下跌6%，按季增長21%。總加權保費收入按年增長7%，按季增幅為6%。

李源祥又指出，香港業務於期內按季適度錄得增長，主原是本地客群銷售增加。由於強制隔離檢疫措施持續，內地訪港旅客銷售在季內仍接近零。泰國業務則取得強勁新業務價值按季增長，新加坡及馬來西亞新業務價值按季增長逾倍。

首9個月新業務價值年跌34%

公司又指出，今年首9個月，新業務價值為21.16億元，按年跌34%，新業務價值利潤率為53.4%，按年跌12.6個百分點，年化新保費為39.38億元，按年跌19%，總加權保費收入為257.23億元，按年增6%。

談及展望時，李源祥指出，亞洲區內財富增長﹑保險滲透率偏低及社會福利保障有限等結構因素帶動下，長遠而言公司保險產品及服務需求會持續增長；又指出公司處於獨特優勢，以把握區內人壽及醫療保險市場龐大長遠機遇。