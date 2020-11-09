領展中期可分派總額29.2億元　每基金單位分派141.65仙

領展房產基金（0823）公布截至今年9月底止現財政年度中期業績，經調整並計一筆1.44億元酌情分派後，可分派總額為29.21億元，按年下跌1.5%；每基金單位中期分派為141.65仙，按年增長0.1%。

領展指出，期內收益及物業收入淨額為52.33億元及40.37億元，按年分別跌1.9%及0.8%。

本港商舖租金收入按年跌6.3%

其中來香港自商舖租金收入按年跌6.3%至26.02億元，街市/熟食檔位租金收入為4.84億元，按年升7.3%，教育/福利及配套設施租金收入為7,000萬元，與去年持平，商場營銷租金收入為1.51億元，按年跌23%。

商舖等零售物業整體出租率為96.1%，較今年3月底下跌0.4個百分點，續租租金下跌2.6%，去年同期增幅為18.1%。

領展又指出，期內來自停車場租金收入為9.33億元，按年跌5.7%。

領展指出，截至今年9月來自海外物業項目收入淨額9900萬元。（資料圖片）

內地業務方面，收益總額為6.61億元，物業收入淨額為5.06億元，分別按年跌9.7%及12.5%。

海外業務方面，位於悉尼及倫敦的項目，合共帶來收益及物業收入淨額，1.21億元及9,900萬元貢獻。

領長又指出，期內已完成樂富廣場及彩園廣場的資產提升，資本開支總額為1.92億元。截至今年9月底，有4個頁目正進行資產提升，涉及金額為5.35億元，另有20個項目正在規劃中，涉資為逾10億元。