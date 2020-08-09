領展同舟計劃再加碼　支援金額增一倍至6億

為應對疫情，領展於2月中旬成立商戶同舟計劃（同舟計劃），當時預算金額為8,000萬元，其後於4月中旬增加至3億元。惟疫情持續嚴竣下，領展今日（9日）宣布，同舟計劃的預算金額將再由3億元擴大一倍至6億元。

租戶8月至9月期間免租

計劃的新措施還包括，8月至9月期間，所有租戶將獲豁免管理費及冷氣費，總額超過1.5億元、及集團旗下共128個非政府機構／特惠租戶將獲全數租金寬免；今年4月至9月期間，向以月租形式租用領展旗下停車場的褓姆車／校巴營運者所提供的50%租金減免，將延續至2021年3月。而因應個別情況，受影響租戶將繼續獲得租金減免，當中受疫情影響最大的行業將獲優先處理。

所有租戶均獲援助 總額逾1.5億元

領展為商戶提供針對性的紓困措施，包括減免租金、提供免租期、准許分期繳納租金、豁免罰息及服務費，以及提供額外泊車優惠。此外，集團亦提供其他彈性安排，例如與商戶商討租約重組。

此外，領展正在籌備各種巿場推廣計劃，包括支援飲食業租戶推出線上下單及外賣自取服務，應對業界新常態。另外，領展現正檢視內部程序，希望在可行範圍內，縮短向服務供應商付款所需的時間，紓緩服務供應商的資金周轉壓力。領展內部同時將嚴控開支。

領展行政總裁王國龍指，2019冠狀病毒所帶來的挑戰，正正反映沒有人、沒有企業可獨善其身，社會是「你中有我、我中有你」，對企業而言更突顯了「業務互融互促」的重要性，同心互惠方能共贏。