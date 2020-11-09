富通保險推新危疾計劃　提升三大嚴重危疾保障

隨著今年年初新冠肺炎疫情影響，很多香港市民更加注重健康。無論是飲食習慣、運動，甚至是健康保障方面也擴大關注。

富通保險近日推出「守護168」危疾保障計劃（加強版），當中具備為三大常見嚴重都市疾病（癌症、中風及嚴重心臟病發作）提供每月額外財政支援，以及為「主要器官功能損害」狀況提供保障。

富通保險首席業務總監兼首席產品總監楊娟表示，癌症、心臟病及中風是香港常見的都市疾病，若以頭號殺手癌症為例，2018年本港癌症新增個案34,028宗創新高，預計2030年每年新增個案更將增至逾 42,000 宗。針對市場需要，富通保險提升保障包括為上述提及的三大嚴重疾病提供高達累計500%保額的多重賠償、特設保障還原利益，理賠後可還原高達100%保額、保障所有器官的原位癌、以及提供市場首創的關愛援助保障。

富通保險剛推出「守護168」危疾保障計劃（加強版）

若確診每月獲1%保額賠債 最長18個月

『守護168』（加強版）為未能確定病因或遇上未知疾病，確診符合關於心、肺、肝及腎的指定情況，都能獲得保障。

此外，富通更明白漫長的康復過程對受保人心理及家庭財政帶來沉重負擔，所以將為後續治療及生活給予支援，確診後每月獲支付保額的1%至長達18個月（即高達18%保額），每保單最多可獲4次保障（合共高達72%保額）。

在保費方面，富通表示較舊有的危疾保險僅高平均5%左右，於推廣期內首年保費更可獲高達2.5個月保費回贈。