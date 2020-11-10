馬化騰不再擔任騰訊財付通法定代表人　公司這樣回應

騰訊（0700）旗下財付通支付科技有限公司發生工商變更，主席馬化騰退出法定代表人職務，由林海峰接任，後者為騰訊公司副總裁、騰訊金融科技業務負責人。

公開資料顯示，馬化騰不再擔任財付通法定代表人。（視覺中國）

據《澎湃新聞》報道，對於法人變更，騰訊公司回應稱，此次是基於公司管理結構優化需要做出的正常調整，於此前向主管部門提交變更申請，並於10月獲人行批准。

就在11月4日，由騰訊持股的深圳市財付通網絡金融小額貸款有限公司發生工商變更，該公司註冊資本由10億元（人民幣‧下同）增至25億元，增長幅度為150%。該公司上一次增資是在3月24日，註冊資本由3億元增至10億元。

騰訊回應稱，此次增資是8月份啟動，10月完成監管備案的，對公司資本金進行的正常調整。

公開資料顯示，財付通是首批獲得人行《支付業務許可證》的第三方支付機構，為數億微信支付、QQ錢包用戶提供安全、便捷的支付服務。2019年6月，林海峰出任騰訊公司副總裁、騰訊金融科技負責人。

企業查詢平台天眼查顯示，財付通成立於2006年，實繳資本10億元，經營範圍包含：電子商務、電子支付、支付結算和清算系統的技術開發；計算機技術服務等。股權穿透顯示，該公司大股東為深圳市騰訊計算機系統有限公司，持股95%，實際控制人為馬化騰，受益股份達54.29%。

值得注意的是，於11月2日，中國銀保監會和人行就網絡小額貸款業務管理暫行辦法公開徵求意見。意見明確，經營網絡小額貸款業務的小額貸款公司的註冊資本不低於10億元，跨省級行政區域經營網絡小額貸款業務的小額貸款公司的註冊資本不低於50億元，且均為一次性實繳貨幣資本。