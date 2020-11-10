溫多娜手記｜基層小學生向滙豐香港一姐訴心聲：長大想成為……

新冠肺炎疫情肆虐下，學校多咗用電子設備教學。滙豐最近同聖雅各福群會合作，向低收入家庭提供電子設備及工作坊，增加學童網上學習機會，提升數碼技能。滙豐香港區行政總裁施穎茵（Diana）今日（10日）就去咗九龍灣佛教慈敬學校，同受惠嘅基層學童交流，了解佢哋對網上學習嘅需要。

有兩位小學生好健談，志向好遠大，佢哋同Diana講，長大希望做傳媒大亨同游泳選手，Diana就叫他們先要努力讀書，善用科技吸收更多知識，先至可以實現理想喎。學生代表仲向Diana送贈一幅由該校小一學生一齊畫嘅水彩畫，描述小朋友眼中嘅繽紛海底世界！

學生代表向Diana（左）送幅由小一學生集體畫嘅水彩畫。

今次合作計劃下，滙豐捐出超過1,000萬港元，供聖雅各福群會買平板電腦、流動上網裝置，送畀3,000個基層學童。Diana話，疫情已經完全改變大家日常用科技嘅習慣，當學校加快將網上學習結合傳統教學，更加要關注基層學童唔會因為缺乏數碼設備同配套而影響學習進度。計劃嘅支援亦唔止於硬件，亦有埋教學童同家長小心用設備、識得分辨邊啲資訊信得過、節制使用以免沉迷等等嘅數碼技能、情緒管理、親子關係一系列工作坊。

全港小一至中三嘅學生，如果領緊學生書簿津貼計劃半額資助，或其家庭因個別原因無法獲得關愛基金幫助，都有資格透過學校參加今次計劃。