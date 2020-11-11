雙11前出招遏網企壟斷　新經濟股急插　專家：不要急於入市｜重溫

「雙11」購物節前夕，中國國家市場監管總局發布《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》（《反壟斷指南》），目的預防和制止平台經濟領域的壟斷行為。《反壟斷指南》雖然未正式落實，仍在市場咨詢當中，不過已令科技及電商類股份急挫。

《香港01》今日（11日），將與勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵，分析政策對科技及電商類股份的影響、後市看法及投資者應如何部署。

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連敬涵在節目中表示，受《反壟斷指南》的相關消息影響，一眾科技股急跌，特別是阿里巴巴（9988）和騰訊（0700）這些龍頭科技股，認為影響未完全浮面，相信今後仍有一段時間會受相關負面因素影響。他提醒投資者不要急於入市博反彈，這類股份短期仍有受壓風險。他指出今次《反壟斷指南》有可能令市場重新評估相關企業的業務增長前景，但影響程度就要視乎有關指南的執行力度。

他指出恒指已經出現「雙頂」，過去幾個月一直依靠新經濟股帶動，主要是騰訊（0700），現在則由舊經濟股「接力」，如滙控（0005）及友邦（1299）等，他認為舊經濟股份這兩天已累積一定升幅，甚至出現超買，有關資金或獲利回吐，加上新經濟股的跌勢未止，預期恒指短期存在調整壓力。