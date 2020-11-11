雙11｜淘寶天貓半小時破3723億元創紀錄　最高峰每秒58.3萬宗訂單

雙11開鑼！內地一年一度的「光棍節」兼大型網購促銷活動，在周三11月11日凌晨零時正式開始。 數據顯示，淘寶天貓的訂單在26秒後達到最高峰，每秒有58.3萬宗，再創新高之餘，比起2009年第一年雙11高出1457倍；30分鐘後實時交易額更突破3723億元（人民幣．下同），輕易大幅拋離去年的2684億元。

據介紹，天貓預計今年雙11可以吸引到超過8億名消費者、25萬個品牌、500萬個商家共同參與，是覆蓋面最廣、參與度最高的一年。值得注意是，天貓早在10月21日就啟動預售，並且將11月1日至3日及11月11日劃分為兩個階段，令今年雙11變成「雙棍節」，並較往年增加3天。

淘寶天貓的訂單在26秒後達到最高峰，每秒有58.3萬宗。（中新社）

超大規模網購活動造就網絡伺服器遭到極大壓力，不過阿里巴巴集團首席技術官程立稱，繼去年雙11核心系統在雲端上安置後，阿裡巴巴已經全面「雲原生化」，令規模化應用交付效率提升一倍。其中菜鳥網絡大規模應用「雲原生」以實時數倉，整體數據網絡同步時間從1小時縮減至3分鐘。

圖輯｜內地各行各業奮力備戰雙11：

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此外，京東、蘇寧等其他網購平台亦交出好成績。京東在9分鐘後就累計下單金額突破2000億元，11分鐘後京東自有品牌下單金額就超越去年。至於蘇寧則僅用19分鐘就使成交金額突破50億元。

（綜合報道）