黃金雖遭疫苗利好消息拋售　瑞銀：預期金價有望因通脹上升帶動

瑞銀財富管理周二發表報告，指新冠肺炎疫苗的利好消息令黃金在周一（9日）遭到拋售，金價跌破100天移動平均線。惟該行對金價仍然持積極看法，預期金價未來數月有望升至每盎司2,000美元水平。

瑞銀解釋，預料在未來3至6個月，美國預期通脹或將較名義利率升幅更快，促使美國實際利率再次降至負1%以下。

輝瑞和德國合作夥伴BioNTech於周一表示，根據初步試驗結果，旗下實驗性新冠疫苗的有效性超過90%，表明疫苗可能幫助遏制疫情。隨著疫苗有望成功，風險資產上漲，金價在周一曾瀉逾5%。

料聯借局不會讓名義利率回升

瑞銀財富管理投資總監辦公室撰寫報告稱，疫苗利好消息令投資者開始將長期增長投資，換馬至周期性價值股票。美國債券收益率曲線也趨於陡峭，顯示市場對美國經濟增長以及隨後的通脹抱樂觀態度。

該行又稱，黃金的雙重功能是抵禦經濟波動和不確定性，同時亦作為通脹的對沖。預計美聯儲將不會讓名義利率實質性上漲，並預計將提供規模價值5,000億至1萬億美元的援助計劃，以針對疫情。所以預計在未來3至6個月，市場對通脹的預期將較比名義利率更快上升，這可能使美國實際利率再次降至負1%以下，故重申其對金價的預測，即未來數月有望上升至每盎司2,000美元水平