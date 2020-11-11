【銀色債券】新一批銀債包底息率增至3.5厘　規模最多增至150億元

政府宣布推出第五批銀債，息率與本地通脹掛鈎，並設3.5厘「包底」息率，高於上一批3厘包底息率。入場費為1萬元，1956年或之前出生者可認購。

為免有大量債券被小部分個別投資者集中持有，政府將設定每位投資者可獲的配發上限為100萬元，即每位投資者最多可獲配發100手。

根據金管局公布，今次銀債發行條款，發行額由以往30億元，加至100億，政府可按需求酌情提高至150億。銀債年期為3年，每半年派息一次。

認購期由下月1日至11日下午2時

新一批銀債認購期將由12月1日早上9時起，至12月11日下午2時止。1956年或之前出生的香港居民，可於全港20間配售銀行及20間指定證券經紀認購。今批銀債與往年同樣不設二手市場，以鼓勵長者長期持有。

金管局高級助理總裁劉應彬表示，發行額加碼至100億元，是希望更多人受惠於銀債穩定回報，及更多人可認購多些銀債，他相信提高發行額料有拉動作用令投資者認購多些。投資者年齡方面，今次安排稍有鬆動，以財政年度結尾作為界線，即2021年3月31日，亦因應有部分長者身份證只有年份而沒有月份、日期，故1956年出生當年人士，亦被視為合資格申請者。

劉應彬又指，銀行存款息率、利率展望、通脹前景等因素都會影響銀債定息訂價，目前銀行息率會長期低企，投資風險高而波動，展望未來似乎不會有明顯通脹壓力快速出現，故銀債定息息率稍為訂高少許，才有足夠吸引力供市民認購。至於今次每人認購上限100手，劉說，此限制並非科學化方法釐定，以往亦見到有投資者認購100手以上，但佔整體認購金額總數約1%。

被問到新一批銀債連同最近推的iBond包底息率增加，外匯基金的投資回報能否應付所增加的派付，劉應彬指，iBond及銀債所籌集的資金會投放在債券基金，交予外匯基金的投資組合內進行投資，過去6年，外匯基金能向債券基金給予的回報率平均是3.8厘，所賺取的是足夠有餘支付派息予投資者，着投資者不用擔心。