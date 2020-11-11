阿里副總裁：反壟斷指南針對整個行業

國家市場監督管理總局昨日發布《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》，阿里巴巴（9988）集團副總裁、天貓平台營運事業部總經理劉博表示，有關注相關新聞，稍後會有更詳細回覆，他亦提到新規並非針對阿里巴巴，而是針對整個行業，過往電商和互聯網行業發展都是伴隨國家政策，故對此感到歡迎。

340個品牌成交破億

阿里巴巴今日宣布，在天貓「雙11」活動中，截至今日凌晨0時35分，成交額破億元的品牌已超過340個，破10億的品牌達13個。其中，外遊受阻的消費者對進口優質商品的需求強勁，並更注重健康及養生。截至早上9時，按交易額計算，進口商品品類排名依次為膳食營養補充食品、面部美容工具、嬰幼兒牛奶粉、面部護理套裝及面膜。

劉博在媒體交流會上表示，阿里平台倡導理性消費，根據中國每地區人群的消費能力和需要，訂製不同營銷方案，如會降低優惠門檻等，希望豐富顧客消費品類，而非引導消費者追蹤高價格商品。

直播電商市場在初始期

此外，天貓「雙11」啟動以來，淘寶直播成爲商家增長的重要陣地，10月20號預售開啓，淘寶直播10分鐘促成的成交超越去年全日。淘寶內容電商事業部負責人俞峰認為，直播電商市場現在還在初始期，淘寶直播作為行業領先者，料會率先進入萬億市場，又期望數年內，直播佔整體GMV的滲透率可達到30%。

俞峰指，直播只是一種技術手段，本質仍是電商，淘寶直播的優勢是屬於阿里經濟體，與淘寶經營結合。對於直播電商的行業競爭，他指市場一起服務好商家和消費者，培養用戶消費習慣，市場愈做愈大是一件好事。