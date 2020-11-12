iBond 2020｜政府﹕認購3手或以下全數獲配發　最多獲分派4手

政府公布新一批通脹掛鈎債券（iBond）的配發結果。政府指出，今次iBond最終發行150億元。今次認購3手或以下的投資者合共19.63萬份，均可全數獲配發；認購多於3手者，均先獲3手，並進行抽籤，其中23.09萬份申請，可多獲1手。

政府指出，透過配售認購為35.78萬份，涉及認購額為343.78億元；至於通過證券經紀提出申請為9.85萬份，涉及金額為39.83億元。

陳茂波對今次認購結果感高興

新一批iBond將於下周一（16日）發行，下周二（17日）上市。配售銀行及香港結算公司將根據發行通函中所列出的時間表，個別通知申請人配發的結果、適用的認購款項，以及申請款項中任何退款的金額。

財政司司長陳茂波指出，很高興見到是次通脹掛鈎債券錄得超額認購，反映在目前持續低息和不確定的投資環境下，為市民提供一項安全和回報穩定的投資選擇，受到歡迎。今次債券的發行亦有助提高投資大眾對債券的認識及興趣，推動本地零售債券市場發展。

陳偉聰籲首日沽出

投資者目前最關心，是獲分派後應持有哪些策略？友信證券研究部總監陳偉信認為，按目前利率介乎0.4至0.5厘，新一批iBond首日可見105元左右，建議投資者屆時可以將手上持有的iBond全數沽出。一方面未來若通脹上揚，對整體債市會帶來壓力；又預期投資者未必會持貨太長時間，所以在首日沽出，每手賺取數百元利潤較合適。