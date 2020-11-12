貿發局周啟良：第三季貿易活動明顯增加　未打算調整全年預測

新冠肺炎疫情肆虐全球，打擊環球供應鍊，貿發局副總裁周啟良表示，局方預測今年香港出口將下調10%，惟貿易活動在第三季明顯增加，令首九個月出口只下跌4%，9月出口貨值更是按年升9.1%，相信全年出口表現將會好過預期數字，惟暫時未打算調整預測。因宅經濟興起，智能家居產品有較大需求，電子、玩具業廠商也對市道前景有較大信心。

他續指，中國是今年全球唯一有望經濟維持正增長的經濟體，加上國內國際雙循環的發展策略，料可帶動更多消費需求。香港作為亞洲區內最重要的展覽採購樞紐，能夠協助內地企業引進香港以至世界各地的品牌和產品。

周啟良指貿發局會繼續提升各項網上服務，協助港商把握數碼機遇。（貿發局提供圖片）

現時貿發局的展覽均要轉至網上陣地，周啟良說疫情下是有危有機，雖然線上展覽時，買家無法與賣家面對面交流及看到現場產品示範，但因線上展覽不限國界，可以幫助賣家開拓市場，接觸到新買家，相信貿發局恢復舉辦實體展覽後，也會線上和線下雙軌並行地舉辦展覽。

貿發局將在本月16至27日舉辦秋季採購匯 | 網上展，展覽提供一站式網上採購平台，運用多種新科技如人工智能及機器學習技術，為買賣雙方提供更合適的產品及商業配對建議，吸引了來自33個國家、2,600家展商參加。