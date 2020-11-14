大灣區｜黃永光撰文︰彙聚全能產業　推動全球經濟新動力

粵港澳大灣區（「大灣區」）總體規劃是國家重點發展策略，以構建一個充滿活力的世界級城市群。信和置業副主席黃永光亦為大灣區共同家園青年公益基金主席，他發表署名文章，講及香港與深圳在建設大灣區可以擔當怎樣的角色，直言大灣區機遇處處，在金融科技以至藝術和創意產業方面，都大有可為。黃永光又指，年青一代充滿熱誠和創意，現在就讓他們乘著發展大局的機遇，邁步踏上新旅程， 開創無限可能。

文章指出，香港深圳以至粵港澳大灣區是都會發展的自然進程。粵港澳大灣區將會是繼紐約大都會區、三藩市灣區及東京灣區之後第4個世界級灣區都會圈，面積、人口、港口及機場客貨運量規模都有過之而無不及。而在粵港澳大灣區，香港將發揮其國際金融中心的地位，結合深圳科技創新的優勢，金融結合科創實力無出其右。大灣區將會彙聚全能產業，是推動全球經濟增長的引擎。

其中，香港是全國唯一實施普通法的地區，享受普通法及內地司法制度的雙重優勢，鞏固作為全球離岸人民幣業務樞紐、大灣區以至亞太區内主要國際法律及爭議解決與調解中心的地位。香港引以為傲的自由市場、資訊流通、資金及人才的自由流動得以保障；健全法制、頂尖學府及一流醫療系統，加上超卓效率，將繼續擔當與國際接軌的重要橋樑，幫助大灣區吸引國際人才「走進來」，聚天下英才而用之。

文章提到，科技是未來發展的關鍵，正重塑全球金融格局和金融服務模式，推動金融服務快速轉型。深圳被譽爲中國的矽谷，在創業、創新、傳統以至嶄新科技等領域大放異彩；與此同時，香港則為環球金融中心，一直是最受歡迎的上市和集資市場。新科技如區塊鏈、加密貨幣和虛擬錢包正改變未來金融服務業的發展。這兩個範疇互相結合，將推動大灣區成為國際銀行和金融業中心。

另外，文章又指出科技亦為藝術和創意產業帶來革命性的轉變，藝術科技是大趨勢，通過互動媒介以及新科技的廣泛應用，改變我們接觸藝術的方式，開拓更廣視野和龐大機遇。香港可運用在文化藝術及藝術產業的優勢，促進大灣區的文化交流，提升軟實力。

黃永光於文章提到，由他出任主席的大灣區共同家園青年公益基金，致力幫助年輕人到大灣區尋找機會，讓他們遨翔馳騁，實現夢想。基金成功籌得1億元資金，在過去1年完成審批38個項目的撥款，支持青年發展。此外，基金推出「創明天」獎學金幫助優秀學子，而「GenRobo」計劃則透過與社區夥伴合作，為新界區基層家庭的中一至中三學生提供 2,000 個學額，學習人工智慧和機械人技術，並有機會繼續進修和參加全國大賽。