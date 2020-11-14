耀才前瞻2021股金匯　料恒指26500點再升空間不大

耀才證券（1428）今日舉辦《2021年股‧金‧匯‧經濟前瞻》網上講座，分析本港及環球的經濟、股市、金市及匯市的前瞻走勢。

許繹彬：認購新股需「跟紅頂白」

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬指，雖然螞蟻臨門脫腳，令投資者大失所望，但香港仍然是國際金融中心，第四季新股集資勢頭不減，包括藍月亮、快手、京東健康及華潤萬象等重磅股接踵而至，所以認購新股仍是有圖利、仍有機會，建議投資者可以留意資金流向、行業特色及前景，「跟紅頂白」。

不過，是否要用孖展認購，就必須常抱「量力而為」的心態，以及要留意利息成本，否則仍會出現「贏股價輸利息」的情況。

中大莊太量：本港Q4經濟增長有望「轉正」

香港中文大學經濟學系副教授、劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量教授表示，預測香港第四季經濟的增長有機會回復到正數，失業率還會高企一段時間，明年初會回落，而中國今年第四季經濟增長有望回到疫情前百分之六的水平。

盧楚仁：料美元走強 金價或轉弱

獨立外匯商品分析師盧楚仁認為，未來美國新一屆政府有機會大幅加稅及提高最低工資。大幅加稅有助改善美國嚴重的財赤，大幅提高最低工資則有助美國通脹升溫，令聯儲局有機會提早加息，兩者皆利好美元。而且輝瑞研發疫苗成功，亦有助美國經濟率先全面復甦，致聯儲局提早退市，因此美元有機會從而轉強反而令金價轉弱。

獨立外匯商品分析師盧楚仁認為，美國新一屆政府有機會大幅加稅及提高最低工資，兩者皆利好美元。

陳秀文：台達電或是明日之星

獨立股評人陳秀文（Samantha）表示，偏向科技型的投資者則可留意台灣市場，因為最高科技晶圓片及不少高科技產品獨有零件製造商都紮根在台灣。除了台積電（2330.TW）、鴻海精密 （2317.TW），還有一隻沒有提及的台達電 （2308.TW）有機會是明日之星，愛研究人工智能、物聯網的投資者中長線可多留意台灣的股票及衍生工具。

任盈盈：明年內地消費板塊仍為市場焦點

獨立股評人任盈盈（Avy）指出，環球疫情起伏不定仍是最大不確定因素，國家及人民公共意識增強，業績相對穩健強勁的醫藥及大健康板塊繼續強勢。參考A股中藥股表現，投資者可多加留意具自主創新能力及貫穿整個濃縮中藥配方顆粒產業鏈的中藥股板塊。內地經濟下半年持續好轉，明年消費板塊仍為市場焦點。日常消費層面上，考慮消費者餐飲習慣及偏好因疫情改變，品牌多樣化、外賣平台及食物科技概念較看高一線。

植耀輝：料恒指26,500點再上升空間不大

耀才證券研究部總監植耀輝指出，雖然恒指近期跟隨美股上揚，但後市仍存在眾多不確定性，故對短期走勢有保留，預期恒指在26,500點水平，再上升空間已不大，同時亦要慎防外圍，特別是美股走勢一旦轉差，或會加劇港股波動性。另一方面，雖然新經濟股近期遭抛售，惟植耀輝仍對新經濟股抱有信心，個別如騰訊（0700）基本面依然不俗，仍可考慮安心持有或趁低吸納；至於舊經濟股份，則可留意股價仍落後之長和（001），及未來仍有望繼續受惠新股上市之港交所（0388）。