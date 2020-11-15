東京欲吸納擬離港企業　再發展成金融中心　《法新社》﹕存絆腳石

《法新社》報道，東京政府上月在香港設立辦事處，為考慮遷往東京的企業提供諮詢服務，希望吸引因香港示威活動或港版國安法而信心受影響的企業，事實卻有一定困難。

東京都知事小池百合子上月曾指出，希望東京可以成為亞洲最大金融城市。為吸引企業，已有一些具體承諾，包括為擬移至日本的金融企業提供臨時辦公空間，及探討在稅收上提供誘因。

報道指出，對有意離開香港的企業而言，日本似乎是一個明確選擇。一方面日本是世界第三大經濟體﹑擁有東京交易所，眾多金融機構及國際公司均在當地設有分部。可是專家指出，在一些較嚴重的「絆腳石」及競爭對手，令東京在地區金融取得主導地位有困難。日本所得稅率最高可達45%，反觀新加坡及香港，最高稅率分別為22%及17%，同時日本社會英語流利程度偏低亦為一個長期障礙，數碼科技發展也相對較慢。

AxiCorp首席全球市場策略師Stephen Innes指出，縱使擔心言論自由，可是對投資者及金融服務公司而言，香港仍是進入中國市場的主要門戶。自2014年香港與內地資本市場進行互聯互通，對總部設於香港的公司而言，可以更輕鬆進入內地市場。同時對個別企業而言，香港靠近深圳亦為重要優勢。