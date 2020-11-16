拆局｜RCEP共有15國朋友圈　或給美國強大壓力中國應提早防範

歷時8年，《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）終於在2020年11月15日正式簽署。中國商務部國際貿易經濟合作研究院副研究員彭波稱，「RCEP簽署，對中國而言，在外經貿領域是僅次於世貿組織（WTO）的標誌性事件。」

綜合中國媒體11月15日報道，RCEP是全球最大的自貿協定，成員國包括東盟10國與中國、日本、韓國、澳洲、新西蘭，這15個成員國的總人口、經濟體量、貿易總額均佔全球總量約30%。

據《新京報》報道，中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文在接受媒體採訪時表示，RCEP不僅是目前全球最大的自貿協定，而且是一個全面、現代、高質量和互惠的自貿協定。其中，貨物貿易零關稅產品數整體上超過90%。服務貿易和投資開放水準顯著高於原有的「10+1」自貿協定。同時，RCEP新增了中日、日韓兩對重要國家間的自貿關係，使區域內自由貿易程度顯著提升。根據國際智庫測算，2025年，RCEP可望帶動成員國出口增長比基線多10.4%。

RCEP簽署對中國的意義在於保障外部市場，穩定外貿形勢。（新華社）

中國財政部方面則坦言，RCEP順利簽署，對增強各國新冠肺炎（COVID-19）疫情後經濟恢復、促進長期繁榮發展具有極為重要的推動作用。貿易自由化進程的進一步加快，將為區域經貿繁榮帶來更大促進，協定的優惠成果直接惠及消費者和行業企業，將為豐富消費市場選擇、降低企業貿易成本發揮重要作用。

走出去智庫（CGGT）特約專家、中國國際經濟交流中心副理事長魏建國認為，在全球疫情蔓延和中美經貿衝突的雙重影響下，世界經濟和中國經濟都面臨著巨大的下行風險，由中國推動簽署的RCEP將給疫情下全球經濟的恢復帶來的信心，並將為疫情後新的全球化打下基礎。

《北京商報》稱，清華大學ACCEPT研究員李冰認為，「對中國而言，應立足於亞太地區，充分利用好RCEP，在未來的區域經濟發展、參與全球經濟治理的過程中，找到一個堅定的立足點，將其作為我們『雙循環』新發展格局中的外部重要抓手。」李冰指出，RCEP協定的簽署勢必會為美國帶來一定壓力。如果最終拜登（Joe Biden）成為美國總統，美國有很大的可能會在亞太地區重新推行奧巴馬（Barack Hussein Obama）時期提出的《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP），從而跟RCEP產生正面、直接的競爭，中國要有這個準備。