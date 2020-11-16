RCEP｜中國商務部親解意義何在︰支持貿易投資自由化、便利化

中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文就《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）的正式簽署以及RCEP的特點、意義、生效實施等問題接受採訪。

據中國央視新聞11月15日報道，王受文表示，總體看，RCEP不僅是目前全球最大的自貿協定，而且是一個全面、現代、高質量和互惠的自貿協定。

中國國務院總理李克強（左）與中國商務部長鐘山（右）以視像形式出席越南河內的東盟峰會，期間簽署RCEP。（Reuters）

RCEP是全面的協定。它涵蓋20個章節，既包括貨物貿易、服務貿易、投資等市場准入，也包括貿易便利化、知識產權、電子商務、競爭政策、政府採購等大量規則內容。可以說，協定涵蓋了貿易投資自由化和便利化的方方面面。

RCEP是現代化的協定。它採用區域原產地累積規則，支持區域產業鏈供應鏈發展；採用新技術推動海關便利化，促進新型跨境物流發展；採用負面清單作出投資准入承諾，大大提升投資政策的透明度；協定還納入了高水準的知識產權、電子商務章節，適應數字經濟時代的需要。

RCEP是高質量的協定。貨物貿易零關稅產品數整體上超過90%。服務貿易和投資開放水準顯著高於原有的「10+1」自貿協定。同時，RCEP新增了中日、日韓兩對重要國家間的自貿關係，使區域內自由貿易程度顯著提升。根據國際智庫測算，2025年，RCEP可望帶動成員國出口增長比基線多10.4%。

RCEP是互惠的協定。RCEP成員有發達國家，有發展中國家，更有一些最不發達國家，成員間經濟體制、發展水準、規模體量等差異巨大。RCEP協定最大限度兼顧了各方訴求，在貨物、服務和投資等市場準入和規則領域都實現了利益的平衡。協定還給予最不發達國家差別待遇，專門設置了中小企業和經濟技術合作兩個章節，來幫助發展中成員加強能力建設，促進本地區的包容均衡發展，共用RCEP成果。

王受文表示，RCEP協定簽署是東亞區域經濟一體化新的里程碑。RCEP現有15個成員國總人口、經濟體量、貿易總額均佔全球總量約30%，意味著全球約三分之一的經濟體量形成一體化大市場。這將有力提振區域貿易投資信心，加強產業鏈供應鏈，提升各方合作抗疫的能力，助推各國經濟復甦，並促進本地區長期繁榮發展。同時，RCEP也將為亞太自貿區（FTAAP）進程提供實現路徑和有力推動。

RCEP以實際行動支持貿易投資自由化、便利化，將提振全球經濟的信心。RCEP的簽署表明各成員均承諾降低關稅、開放市場、減少標準壁壘，發出了反對單邊主義和保護主義的強烈信號，有力支持了自由貿易和多邊貿易體制，有助於對全球經濟形成正向預期，拉動全球經濟疫後復甦。

RCEP將助力中國加快形成新發展格局。RCEP成員均是中國重要的經貿夥伴。2020年1月至9月，中國與其他RCEP成員貿易總額達10,550億美元，約佔中國對外貿易總額的三分之一。特別是，通過RCEP新建立了中日自貿關係，中國與自貿夥伴的貿易佔全部貿易覆蓋率將由目前的27%提升到35%。RCEP的達成將有助於擴大中國出口市場空間，滿足國內進口消費需要，加強區域產業鏈供應鏈，有利於穩外貿、穩外資，為形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局提供有效支撐。

王受文指出，根據RCEP的規定，協定生效需15個成員中至少9個成員批准，其中要至少包括6個東盟成員國和中國、日本、韓國、澳洲和新西蘭中至少3個國家。現在協定已經簽署，接下來RCEP各成員將各自履行國內法律審批程式，努力推動協定早日生效實施。