【RCEP簽署】台經濟部：自由度不高　對台無立即衝擊

中國大陸、日本、東盟（ASEAN）10國、澳洲等於11月15日完成「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）的簽署。不過，台灣被排除在外，並未獲邀加入。 台灣經濟部長王美花於11月15日表示，雖然RCEP已經完成簽署，不過由於相關降税清單尚未公布，加上該協議與既有的機制比起來，自由化程度並沒有比較高，故仍需要一段時間才能看出該協議對台灣的影響。

王美花15日下午接受媒體聯訪時指出，目前從外電提供的消息看來，這次RCEP的降税幅度並沒有增加很多，降税期程也是從10年至20年陸續調降；再加上即便RCEP已完成簽署，但該協議生效需先有6個東盟國家，再加上3個非東盟會員國批准才會生效，故RCEP對台灣的影響仍需要一段時間過後才會顯現。

王美花提到，東盟跟日本、韓國等國的FTA也都存在超過10年，台灣企業也應對這樣的壓力超過10年，因此台灣政府始終強調，當台灣來不及參與這些雙邊與區域集成時，台灣必須要提升自身競爭力，並往高端製造前進。

台經濟部部長王美花於15日下午出面回應RCEP完成簽署議題。（譚英瑛／多維新聞）

王美花說，像是台灣產品在東盟的進口佔有率從2016年5.7%到2020年6月的6.6%，顯示即便台灣與東盟有關税減讓的問題存在，不過台灣依舊很努力打開東盟市場。

但王美花也表示，這次RCEP主要還是添加了中國大陸跟日本、日本與韓國的FTA，未來台灣政府將就個別產業進行了解，像是石化、紡織或是鋼鐵業，以鋼鐵業來說，由於台灣鋼鐵主要的銷售對象是歐美，故受到RCEP影響較少，但以石化產業來說，台灣石化業多半銷往中國大陸，不過未來中日韓將對此產業有相關降税，因此政府還是要等到降税清單出爐後，就個別產品與業界交換意見與溝通。

至於有媒體詢問台灣政府對於跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的加入時間，王美花則表示，政府一定會努力爭取CPTPP，畢竟這將舒緩台灣某些高關税產業，但在某些國家，其實關税並不是台灣進軍境外的最大課題，像是有些國家可能會有準入許可、簽證門檻，這些困難往往比關税更加複雜，未來政府將與企業一起面對與努力。