蔚來獲美國最大公共養老金加倉　最新持倉約230萬股

美媒指，全美最大公共養老基金的加州公務員退休基金（CalPERS）在2020年第三季度再度增持蔚來股票。當前，CalPERS基金管理的資金規模逾4,000億美元。

據《觀察者網》報道，隨着中國新能源汽車產業的迅速崛起，比亞迪、蔚來、理想汽車等中國造車新勢力企業的美股股價在近一年中普遍大漲。蔚來股價已從2020年年初的3.7美元左右漲至當前44.5美元，累計增長超11倍；9月底以來，蔚來股價也漲逾一倍。

市場看好新能源汽車發展。（視覺中國）

美國《巴倫周刊》報道，CalPERS基金本月向美國證券交易委員會（SEC）披露的文件顯示，該機構第三季度再買入38.14萬股蔚來股票，增倉份額約20%。這使得該機構對蔚來的總持倉達到近230萬股。

另一方面，CalPERS基金增持蔚來前，蔚來曾遭到美國知名沽空機構香櫞研究公司（Citron Research）沽空。

香櫞認為蔚來股價有48%的下跌空間，並將該公司股價定位下調至25美元。《路透》稱，香櫞認為蔚來估值過高，該機構還預測，美電動車巨頭特斯拉將在中國市場降價或導致蔚來市場被擠佔。

近期，美國投資機構、基金公司的13F季度報吿正陸續出爐。而這些披露持股情況、被視為「市場風向標」的報吿中，也不乏中概股的身影。

11月13日，全球最大的對沖基金橋水基金向美國證券交易委員會提交的13F文件顯示，該基金第三季度對多隻中概股進行了加倉，包括蔚來、阿里巴巴、京東、拼多多、百度、好未來、百世集團。其中，橋水增持了71.34萬股蔚來、28.28萬股京東、34.77萬股拼多多、15.26萬股百度等。