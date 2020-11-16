中概股│蔚來汽車今年漲逾1000%　美股市值中排名第七　創新歷史

上周，中概股在美國創造了歷史。11月13日美股成交額排名前十的股票中，竟然前所未有地出現了五隻中概股。

據《中國基金報》報道，美股上周五（13日）成交量排名前十名的股票中，半數都是中概股，分別是新能源車企業蔚來、理想、小鵬，以及電商公司阿里﹙9988﹚、拼多多。

成交量暴漲，側面反映了上述中概股在美國備受追捧，自今年以來，這五隻中概股已經大幅上漲。

當中，蔚來今年漲超1000%，拼多多漲超300%。在11月，拼多多的漲幅已達68%。上市不到半年的理想汽車和小鵬汽車，也均已漲超170%。

中國車企蔚來汽車美股市值力壓通用、寶馬和法拉利。（圖片來源：蔚來官方網站）

此外，2020年10月，阿里巴巴不斷創下新高，股價曾飆升至319美元。即使近期因螞蟻暫停上市和反壟斷新規大幅回調，阿里巴巴今年依舊漲超22%。

值得注意的是，汽車中概股的大幅上漲，已經使得全球市值前三十的汽車廠商中，中國車企的佔數量上升到10家。

截至上周五（13日）美股收盤，汽車廠商市值排名前十中，中國車企已有兩家。其中，蔚來汽車以601億美元的市值力壓通用、寶馬和法拉利，排名第七。

在13日的成交量排行榜中，蔚來汽車力壓到亞馬遜及蘋果兩巨頭，登頂榜首。當天，蔚來的成交總額達274億美元，超過蘋果、亞馬遜及英偉達的總和。