政府﹕8至10月本港失業率6.4%　勝預期　失業人數減2000人

政府公布8至10月本港失業率為6.4%，與7至9月水平相同，並較市場預期理想。失業人數減少2,000人至25.78萬人。就業不足率為3.8%，同樣保持不變，就業不足人數減少1,100人至14.8萬人。

個別行業失業率更出現明顯回落，其中零售﹑住宿及膳食服務業失業率，較7至9月回落0.5個百分點至11.2%。

不過運輸業失業率卻上升0.6個百分點至6.2%，為接近17年來高位。

至於就業不足率方面，教育行業下降，運輸業卻上升。

政府已推出歷來最大紓困措施

勞工及福利局局長羅致光指出，勞工市場情況仍然困難，但該段期間本地疫情維持受控下呈現進一步穩定的跡象。經季節性調整的失業率在今年8月至10月維持在6.4%，與7月至9月的水平相同。就業不足率亦維持於3.8%不變。總就業人數的按年跌幅輕微收窄至5.6%，與上一個期間相比轉為輕微上升0.1%。

按行業分析，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率在今年8至10月，較今年7月至9月下跌0.5個百分點至11.2%。其中，餐飲服務活動業的失業率下跌至14.8%。另一方面，運輸業的失業率急升0.6個百分點至6.2%，為接近17年來的高位。其他行業的失業率變動不一。

展望未來，羅致光指出，雖然整體經濟情況在最近數月見到一些改善，但僱主的招聘意欲應會依然審慎，尤其是當經濟前景仍受正在變化的疫情所困擾，勞工市場在短期內仍將面對壓力。政府已推出歷來最大規模的紓困措施，包括採取一系列措施創造及穩定就業。政府會繼續密切留意相關情況。