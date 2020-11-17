8至10月失業率維持6.4%　失業大軍逼近26萬人

新冠肺炎疫情反覆，重創各行各業，政府今日（17日）公布失業率最新數字．8月至10月的失業率維持在6.4%，與上一期（7至9月）數字相同，並列近16年新高。就業不足率在該兩段期間亦保持不變，維持於3.8%的水平。另外，失業人數（不經季節性調整）則有25.7萬人，較7月至9月的25.9萬人，減少2000人。

國泰航空上月大裁員8,500人，料令本時段運輸業失業情況惡化原因之一。（資料圖片）

▼國泰大裁員▼

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運輸業失業及就業不足率均惡化

根據政府統計處今日公布最新勞動人口統計數字，經季節性調整的8月至10月失業率維持在6.4%，與上一期數字相同，而就業不足率在該兩段期間則保持不變，維持於3.8%的水平。

與7月至9月比較，在8月至10月期間，各行業的失業率（不經季節性調整）變動不一，其中零售、住宿及膳食服務業有相對明顯的下跌，而上升則主要見於運輸業。就業不足率方面，下跌主要見於教育業，而上升主要見於運輸業。

失業大軍滅少2000人

總就業人數由7月至7月的362.4萬人，8月至10月上升至362.7萬人，增加約2,900人。8月至10月的總勞動人口為388.5萬人，與7月至9月的數字（388.4萬人）大致相若。

失業人數（不經季節性調整）由7月至9月的25.9 萬人，下跌至8月至10十月的25.7萬人，減少約2,000人。同期的就業不足人數亦由14.9萬人下跌至14.8萬人，減少約1,100人。

羅致光：勞工市場仍然困難

勞工及福利局局長羅致光認為，勞工市場情況仍然困難，但該段期間本地疫情維持受控下呈現進一步穩定的跡象。經季節性調整的失業率維持在6.4%，與上一期的水平相同。就業不足率亦維持於3.8%不變。總就業人數的按年跌幅輕微收窄至5.6%，與上一個期間相比轉為輕微上升0.1%。

他指出，按行業分析，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率在今期較上期下跌0.5個百分點至11.2%。其中，餐飲服務活動業的失業率下跌至14.8%。另一方面，運輸業的失業率急升0.6個百分點至6.2%，為接近17年來的高位。其他行業的失業率變動不一。

勞工及福利局局長羅致光。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

12月9日及10日舉行大學畢業生招聘博覽會

展望未來，羅致光認為，雖然整體經濟情況在最近數月見到一些改善，但僱主的招聘意欲應會依然審慎，尤其是當經濟前景仍受正在變化的疫情所困擾，勞工市場在短期內仍將面對壓力。政府已推出歷來最大規模的紓困措施，包括採取一系列措施創造及穩定就業。政府會繼續密切留意相關情況。

他指勞工處一直透過轄下的就業中心、行業性招聘中心和網上平台等，提供全面及免費的就業服務，為求職人士提供就業支援。各就業中心均提供個人化的就業諮詢服務。就業主任會因應求職人士的個別需要和意願，提供求職意見、就業市場資訊、培訓／再培訓課程的資料、進行職業志向評估等，協助他們配對合適的工作。

大型招聘會方面，勞工處將於12月9日及10日在修頓室內場館舉行「青春試翼．大學畢業生啟航計劃招聘博覽會」，約40個僱主參與。勞工處亦有在就業中心舉辦地區性招聘會及於行業性招聘中心舉辦招聘活動。

▼11月16起收緊防疫措施▼