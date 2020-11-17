星展銀行：所有員工可靈活遠程工作　佔總工時最多40%

繼渣打銀行本月上旬宣布推行9個市場的員工明年可申請靈活工作模式安排，星展銀行今（17日）亦宣布，將實施一系列轉型措施，以新的辦公模式更好地應對新冠疫情帶來的辦公模式新常態。

星展指，所有員工將可靈活進行遠程工作，佔總工作時間最多40%。該行調查發現，其2.9萬名員工中，有超過80%可以無縫地遠程工作。接近3,000名新加坡員工表示他們在遠程工作時仍可保持工作效率，但與同事之間的互動和聯繫仍存在挑戰，故他們認為「混合辦公模式」比純粹的「遠程工作」或「辦公室工作」模式都要好。

該行亦將加快轉型營運模式，從傳統職能部門模式，轉變為由不同職能，不同專業領域的員工組成之數據驅動型工作群組，處理不同項目。該行指，這個模式將進一步推動生態系統和行業發展機會，深化其客戶體驗設計構想，並創造超越銀行業一般局限的價值。該行在技術領域方面的部門早前設有機敏工作群組的安排，將擴展到該行其他部門。

隨着銀行業所需技能的快速發展以及新型職位的引入，該行將加強員工技能發展，並提供再培訓及進修機會。員工將接受設計思維、數據和分析、人工智能、機器學習、機敏實踐等多個新興領域的培訓。該行超過7,200名員工將獲得技能提升及進修機會。

8成員工冀擁有開放式協作空間

該行調查又發現，主要市場超過80%的員工表示希望有更多開放式的協作空間，有助進行比較隨意式討論和跨團隊交流，因這些都很難在遠程工作模式下做得到。該行自2016年以來開發了「JoySpaces」（活動為主的工作區），該經驗將有助進一步改造未來的工作空間，提高協作和思想交流的效率。該行於新加坡總公司將開設一個佔地5,000平方呎的「Living Lab」，將實體辦公空間和虛擬辦公空間的配置融合。

星展集團行政總裁高博德（Piyush Gupta）表示，銀行和工作方式不斷轉變，必須擁抱挑戰與變化，該行已準備好採取全面措施，從根本上改變工作方式包括實行永久性「混合辦公模式」、彈性工作安排及部署更多機敏工作群組，同時創建有助加強構想和協作的工作空間，該行將大規模加快員工技能提升培訓，並在全行推行數據驅動型的營運模式。