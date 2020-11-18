美股三大股指收低　醫藥股領跌　特斯拉逆市飆逾8%

美股11月17日三大股指全線收跌，醫藥板塊大幅下滑。同時，中概股收盤多數下跌。投資者關注新冠肺炎（COVID-19）疫苗消息與日益惡化的美國疫情形勢。美國10月零售銷售數據略遜預期。

道指收盤下跌167.09點，或0.56%，報29783.35點；納指跌24.79點，或0.21%，報11899.34點；標普500指數跌17.38點，或0.48%，報3609.53點。

醫藥板塊中，CVS Health重挫8.6%，道指成份股沃爾格林聯合博姿集團收跌9.6%。疫苗開發商Moderna（MRNA）收跌4.9%。

美股三大指數11月17日集體收跌。（路透社）

值得一提的是，即將成為標普500成份股的特斯拉股價大漲，收高8.2%。特斯拉將成為最近10年標普500指數納入的最大權重股之一。

同時，熱門中概股漲跌不一。其中，蛋殼公寓漲超71%，盤中一度漲超90%，公司此前否認破產傳聞，歡聚漲近5%，拼多多跌近7%，愛奇藝跌近15%，陸金所控股跌超23%。

經濟數據方面，美國10月零售銷售增速創六個月來最低水準。美國10月零售銷售增速為6個月來最低，表明在疫情加劇和缺乏新的聯邦刺激措施的情況下，消費者變得更加猶豫。

美聯儲（Fed）主席鮑威爾（Jerome Powell）稱，最近疫苗研發上的進展就中期而言是個好消息，但美國經濟要從疫情中完全復甦，仍有很長的路要走。