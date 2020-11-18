藍月亮通過上市聆訊　首九個月收入按年微跌｜新股IPO

有「中國P&G」之稱的藍月亮，今年6月底提交上市申請，今日正式獲港交所批准上市。早前有報道指，藍月亮於十一國慶前已經進行非正式路演，與不少機構投資者會面。

據招股文件顯示，藍月亮旗下擁有衣物清潔護理、個人清潔護理和家居清潔護理三大系列共73個品種的產品，於2017年至2019年，公司收益複合年增長率為11.9%，三大產品毛利率高達65%。

被譽為內地洗衣液一哥，根據弗若斯特沙利文報告，藍月亮在中國洗衣液市場的市場份額連續11年（2009年至2019年）位居第一。於2019年，其洗衣液的零售銷售價值為66億元（人民幣，下同），佔中國洗衣液分部整體市場份額的24.4%。

藍月亮旗下擁有衣物清潔護理、個人清潔護理和家居清潔護理三大系列共73個品種的產品。（官方網頁）

不過，最新文件顯示，截至2020年9月底止九個月，收入按年輕微下跌，主要原因為衣物清潔護理產品的收入下跌，主要受累於新型冠狀病毒疫情爆發期間實施社交距離限制（主要在2020年上半年），消費者減少戶外活動，令消費者對衣物清潔護理產品的需求減少。

但另一邊廂，正因為新型冠狀病毒疫情爆發，消費者更加注重個人及家居衛生，加上中國爆發新型冠狀病毒疫情的影響逐步消退，今年第三季度的銷售大致回復，帶動期內個人清潔護理產品及家居清潔護理產品的收入上升，抵銷了衣物清潔護理產品收入下跌的部份影響。截至9月底止的毛利按年輕微下跌，而毛利率則與去年同期相若。

首財年派息比率不低於30%

雖然收入較去年輕微下跌，但藍月亮已提前向投資者派定心丸，在招股文件列明將會派息，金額不少於首個財政年度純利的30%。